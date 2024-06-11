安妮也是這樣，雖然安妮是一個魁北瓜子（法語：魁北克 女人），但她卻有一張圓圓的臉。她的臉龐、鼻梁也是扁平的，只是鼻尖有些不同，安妮有一個翹鼻頭。

9

我已經很久沒有想起安妮了。因為在安妮之後，我認識了米拉、莎莉、賈桂琳，我的生活被一連串外國女人的名字填充，我很忙，忙於應酬擁有這些名字的女人，我在她們中間奔波不休。我很少回憶我的過去，說實話，我經常有厭倦人生的感覺，我想有一天，我會提前結束自己的生命，因為人生是如此漫長、空洞，少有意義。

我中學畢業的時候，或許比高中更早的時候，我就知道自己跟別人不一樣。那件事只是應驗了我對自己的懷疑，那就是我做為一個男人，生理上完全不行，我從來不能與任何女孩有親密關係，這讓我對她們產生了畏懼。我那時經常做的噩夢，就是夢見一個美麗的年輕女人向我走來，那些玫瑰花一樣的女人、綠鵝一樣的女人。

所以我的青少年時期是壓抑的，我不僅恐懼年輕女人，後來甚至恐懼年輕男人，尤其是他們在一起談論女人的時候，我會悄悄溜走，因為我不知道如何掩飾自己怦怦跳動的心臟。我聽到我的心臟從身體中跳出來，聲音如此之大，好像打雷一樣，我想所有人都能聽到它跳動的聲音。有時我能看到他們停下交談，四處張望，然後將狐疑的眼神確定在我身上。不僅如此，我還常常做噩夢，在夢裡，我張開雙手拚命擺動著，但手卻被一種巨大的力量死死按住。我想張開嘴說「不」，但是口中卻發出混沌不定的聲音。我被一個女人的手死死抓緊，我窒息，不能呼吸。（二○）