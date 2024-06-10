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西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

白烏鴉（一九）

陸蔚青

賈桂琳是一個苗條的金髮女人，她有一張小巧的臉龐。她梳短髮，瀏海彎成弧形，賈桂琳對我的笑容有些羞澀，她的眼神裡有一種哀怨的表情。這就是我遇見她時，與她搭訕的原因，也是儘管我們有一段時間沒有來往，但她與我聯繫，我還會再來的原因。瓊斯先生是一個白髮老人，他有一個寬厚的臉。我們寒暄之後坐下來，三個人坐成三角形。人們走來走去，我們簡短交談，有關天氣和季節。對於年近八旬的老人，一頓外出的晚餐和一台戲是令人激動的。更令人激動的是，由我來帶領他們，一個中年男人，給他們付帳單、開車門，照顧他們坐在戲院的椅子上。

以前賈桂琳說過，一個中年男人站在她身邊，本身就是最高的榮耀，說明了她的個人魅力和吸引力，在她年老時都沒有消失。我相信她說這話的真實性，對一個年邁的女人，中年男人的出現，已經不僅僅是護身符。有的單身女人在門前放一雙男人的鞋子，或者在衣架上掛一件男士風衣。男人有時是一件盔甲，我想，有除了親密關係之外的意義。

就是那天，我第一次見到你。我看到你的第一眼，全部心思放在了你的身上，因為我驚訝地發現你長得很像安妮。

你有嬌小玲瓏的身材，雖然年老，動作卻輕盈。你的雙肩是圓潤而下墜的，這種下垂形成了一個流線的弧形，很有柳肩的味道。你的姿勢很優美，你的後背挺直，我很少看到後背挺直的老年女人，你是一個。

她就是我的鄰居，賈桂琳悄悄告訴我，一個中國人。她叫蘇，她是西努娃子（法語：中國女人）。

你的臉是圓潤的，側影有些扁平，卻顯出可愛。（一九）

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