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新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

霧裡看花（全文完）

董晶

蓓蓓看後，一頭霧水，覺得母親這是怎麼了。她詫然地看著玉敏說：

媽，你現在好好的，急著立遺囑幹啥？

我想讓你把這個遺囑給孫濤看看，咱們防患於未然。我的意思是真金不怕火來煉，他如果惦記咱這套房子，就死心吧！

天啊，媽，你想到哪裡去了！蓓蓓有點急了。

我告訴你，如果孫濤和你真「沒那事兒」，反而不正常！很不正常！

蓓蓓目瞪口呆！她茫然地坐在沙發上，許多無法言說的事在衝撞她的心。她默默不語，看起來若有所思，並不坦然。

玉敏覺得，應該讓蓓蓓好好思考。

她站了起來，穿上一件外套，走出了門。

玉敏漫步在兩棟高樓之間的小徑上，晚風吹過她的臉頰，她嗅到青草的氣息和花的芬芳。深藍色的天空，月光皎潔、星光璀璨，萬點銀灰傾灑在她的周圍。立體交叉和高速公路上行駛的無數車輛的轟鳴聲，被星羅棋布的高樓阻隔，只聽到遠處傳來嗡嗡的聲音。她問自己：改革開放，桑田滄海，如今人們迷失在哪裡？她看不懂別人，也看不清楚自己。

近看，高樓的每一個窗口，投射出粉紅、玫瑰紅、深藍、淺藍、綠色和淡紫色的光亮；每一種顏色、每一個光束，都在訴說著神祕的故事。

極目遠眺，市區終夜不熄的燈火依然流光溢彩，那些閃著亮點的水泥森林裡，無數火柴盒的頂端伸向夜幕。玉敏覺得彷彿進入了一個迷茫的、失去了方向的童話世界之中。

一顆流星劃過夜空，在玉敏的眼前飛馳而過，釋放出那一閃而逝的光芒，似乎喚醒了玉敏的感知：大千世界，瞬息千里，如夢似幻。她默默走在靜怡清幽的小路上，想著她的心事。（全文完）

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