靈魂是永遠不老的，就像我見到你的時候。你嬌小的身體讓我想起安妮，你挑染的白髮讓我想起安妮最後的那幅畫，畫中那隻白色小鳥，你溫暖的笑容讓我想起我和安妮的小屋。你說你從前有一個愛人叫做丹尼爾，我也叫丹尼爾，你不覺得我們有一些相似之處嗎？我想命運把我送到你身邊，在三十年之後，我們再次相遇。我是愛你的。

我和賈桂琳的關係持續了一年多之後，她有了另一個男人，就是老年公寓的瓊斯先生。這是很自然的事情，因為我不能滿足她。儘管如此，我還是感到了羞辱。前一段時間，不知道為什麼，她與瓊斯也分手了。那天賈桂琳打電話給我，約我去玫瑰公寓找她。她說我們一起吃飯，然後去看戲。那實在是一個好戲呢，更重要的是，我非常想念你。她加重語氣說。我在電話這邊微微一笑，我相信賈桂琳很想念我，前一段時間她不再來找我，現在她又想起我來。我說我會去。不是因為我沒有看清她的想法，而是我無事可做。下班後我不想回家，表妹去健身房跳尊巴，女兒去聽音樂會。也許是這樣。她們沒有告訴我行蹤，我也一樣。我們並不需要了解對方在做什麼──我們只是同居而已。

下班後，我開車到玫瑰公寓去。上班是我謀生的方法，下班之後我隨遇而安。我常常是一個人找個地方逛逛，但今天賈桂琳需要我，我就去她那兒。玫瑰公寓很漂亮，是一個新建的老人公寓，灰白雙色的樓，樓門前種著一排玫瑰花。在公寓門上也有一朵玫瑰花，是一幅圖畫。

一枝玫瑰。我想，然後推門進去。

賈桂琳坐在前廳的沙發上等我，不出我所料，還有瓊斯先生。（一八）