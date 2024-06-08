我看了兩眼就匆匆離去，火車站已經是過去式，形魚地正在興建高鐵站。趙初星感嘆，高鐵要是能跨海就好了，人不用飛也能去北美洲。我躲在趙初星的按摩店也有些時日了。之前兩夥流浪漢火併，激戰不到十分鐘員警就趕來驅散，卻還是出了事故。最後結案聲明，肖某與石某因為羊油的分配不勻互毆，肖某失血過多而死，石某腦部重創，成了癱子。醫生下達病危通知，能夠救活的概率百分之三十，救活了也要躺一輩子。石某的父母不相信已經成事實的真相，窮盡一生積蓄，懸賞六十萬，勢必要傷人者血債血償。趙初星一眼就將我看透，她知道我紅色的領帶是血液匯成的腥氣的海，裡面住著一位死去的人。我用手指了指我左眼下方的淚痣，我告訴趙初星，遠不止一位。不知道吧？人在不同情感下流出的眼淚形狀不一樣，悲傷的眼淚有鋒利的角，而我的眼睛總是不受控制地尿尿，流出的眼淚形似魚，一條魚就是一個人。趙初星不說話了，估計認為我說謊，自顧自畫著她心中的藝術。她來自美國，母親早逝，按理說她不應該出現在此。趙初星不認同我說的話，她認為沒有規定說誰必須要出現在某個位置，人可以任何形式出現在任何地方。這我認同，人可以出現在任何地方，哪怕是已經死去的人。我就出現在這個死人才出現的按摩店，荒郊野嶺按摩店，不按活人按死人。我沒被趙初星按過，我沒金子。連死人都需要金子才能享受生活的服務，那些已死僵直的軀體在按摩的作用下放鬆癱軟，最後再舒舒服服地搭乘前往黃泉站的火車。（一四）