第二個可能性是他已經離了婚，有好幾個女朋友，蓓蓓只是其中的一個，而且是比較穩定，不給孫濤找麻煩的女朋友。第三，蓓蓓可能沒說實話，「沒那事兒」不符合常理啊！如果蓓蓓和孫濤真的「沒那事兒」，這也太荒唐了吧？

玉敏聽著，不時點點頭。經王媛一分析，依然有多種可能性，她心中的謎團還是沒有解決。又說：

現在流行一種說法，叫「躺平」。有的青年人覺得錢夠用了，就不再工作，過休閒的日子，這叫「經濟躺平」。那蓓蓓對孫濤的不聞不問，一味遷就，那叫「感情躺平」，你說是不是？

對，你說得有道理。現在的年輕人與我們有不一樣的活法，咱們就是眼見了也別心煩，都保重身體吧！王媛安慰她說。

她倆站了起來，將各自的心事留在了咖啡 館裡。出了門，她們還要面對現實地過日子。

5

回到家裡，玉敏到廚房做晚餐。她回想起王媛的哥哥、弟弟與她爭房產的事，越想越不安寧。她默默問自己：孫濤例行公事地每周光顧她家一次，究竟是為什麼？是不是看上了這套房子？這房子可在北京市區，價格斐然啊。一個念頭驟然間在她腦海裡冒出來，她應該立個遺囑。想到的事情必須馬上做，於是她走出廚房，坐到寫字檯前，從抽屜裡拿出紙，手握鋼筆，墨水從筆尖流淌，落到雪白的紙上，一個神聖的遺囑誕生了：

我離開這個世界以後，我的所有財產，包括存款、一一○一套房只屬於女兒劉蓓蓓一人繼承。

然後，她鄭重其事地簽了自己的名字和日期。

晚餐後，母女倆又坐在客廳的沙發上。玉敏看蓓蓓的精神還不錯，就拿出了遺囑給蓓蓓看。（五）