我希望自己是一隻鳥，我說。我知道我不是一隻黑鳥，我是黑鳥中的一隻白鳥。

你喜歡與眾不同嗎？你說。你並不知道我生而不同，你大概沒有想到我生而不同。

每個人都是不同的吧！我說。這個不同，不是自己喜歡的，是老天爺給的。

我很少待在家裡，我與表妹的關係只是供養的關係，我不想離婚。婚姻讓我成為社會概念中的正常人，我渴望做一個別人眼中的正常人。一個正常人或者想讓自己古怪一點，但一個古怪的人卻渴望正常，像別人那樣生活。這一度成為我人生的目的，尤其是結婚之後。

表妹也不想離婚，她從廣東鄉下來到這裡，就是做太太的，她不會謀生。於是我們像兄妹一樣生活，但我在她身上得不到兄妹的情感，她不想接受我是她的兄長。後來她絕望了，她用居高臨下的眼神看我，我在她眼中是一個萎縮的小人。

一直到她回國，她懷了身孕。

我重新回到我的道路上。下班之後我不回家，我到任何熱鬧的地方去，我現在是一個成熟老練的釣魚 者，在茫茫人海中，我能夠很輕易地看到那些孤獨的老女人、無依無靠的老女人，和她們心中的渴望。我在唐人街夏天的街賣時遇到了賈桂琳，我們一相遇，就知道對方是什麼人。我們相互需要。賈桂琳是一個自然開放的女人，她信奉無宗教，她說她接受任何一種性愛，但事實上並不是這樣。她對我的身體非常不滿，但她對我每周與她約會，帶她出去吃飯遊玩很開心。我了解這些老女人，就像了解我自己。她們面對這世界的留戀和絕望，她們的孤獨和最後一點虛榮，她們試圖留住的人生，在她們衰老的身體中，靈魂是永遠不老的。（一七）