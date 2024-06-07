所以呀，玉敏你要事事長個心眼，別像我似的。王媛面帶酸楚地說。

但願這官司能有個公正的結論。王媛，其實我這心裡也忐忑不安呢！你說我家蓓蓓都三十七歲了，至今還沒結婚，能不讓我發愁嗎？你兒子不但結了婚，你還有孫子，可我呢？

玉敏，那個開寶馬的小伙子不是你女婿嗎？

你讓我怎麼說呢？玉敏抿了一口咖啡 ，思忖了片刻，覺得有必要把心中的謎團讓朋友王媛幫忙分析分析。說出來了，也許心中會安寧一些？有些事情老憋在心裡，對身體也不好。

於是她把孫濤悔婚的經歷，以及這六、七年來蓓蓓和孫濤「一周見一次面」的不正常關係，還有今天女兒居然說她和孫濤「沒那事兒」，這一切都對王媛和盤托出。

王媛聽完，開始十分錯愕，然後她不停喝咖啡，似乎咖啡能提高她的智商，好讓她幫助玉敏，分析這件奇葩的家務事。

哎呀，你說，我們這代人都在變，兄弟姊妹間鬧遺產糾紛的可不是我一家人啊！那麼年輕人的變化就更大了。我覺得孫濤的情況有幾個可能。王媛瞥了一眼玉敏，若有所思地說。

你就直說吧，雖然家醜不可外揚，可是今天咱倆講的都是掏心掏肺的話。出了這個咖啡屋的門，就當你我什麼都沒說過。玉敏說完，環視了一下整個咖啡廳，感覺這裡好像是個世外桃源，是可以敞開心扉的。

在咖啡的氤氳中，王媛看到玉敏眼神裡帶著迷惘和不安的神色，這深深觸動了她的心。王媛坦言道：

首先，孫濤現在可能有老婆、孩子，禮拜六晚上以回城看父母的藉口來與蓓蓓相會。所以他不能待久，還得去與父母見個面。（四）