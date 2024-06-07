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他決定給蘇一梅寫一封信，把他的故事講完。

你還記得我們去激流島那一天嗎？我們坐在麗娃運河的岸邊，望著平靜的河水，一切都很安詳。這條運河不只寬闊如一個湖泊，平靜得也像一個湖泊。我們坐在激流島上，可以看見對岸聳立的高樓，這個城市高樓不多，除了市中心商業區，城市裡多是三層高的小樓。麗娃運河是當年印第安人運輸皮毛走過的河流，那時法國皮毛商人來到這裡，同印第安人做交易。那時北美是印第安人的土地，後來他們節節敗退，如今這些地方成了歷史的一頁。樹葉垂下斑斑點點，陽光落在地上，搖擺著好像一個個銀幣。時光突然緩慢下來，我的心也突然緩慢下來。

我很少有這樣安靜的感覺，我說，內心沒有雜念。

你常常有雜念嗎？你問我。

經常有吧，我說，我常感到若有所失。我這樣說，然後笑一下，我的生命中總是若有所失，這世界缺陷很多。

你那樣嗔怪地看著我，你說世界在你內心中，如果你認為它是完美的，它就是。

一隻灰色的松鼠跑過來，蹲在我們面前，雙手合十，想要食物。你給牠幾粒花生，然後來了一群松鼠。牠們圍繞著我們，牠們捧著花生吃，牠們把花生殼嗑開。有兩隻開始爭搶，其中有一隻是白色的。

牠和別的松鼠不一樣，牠得了白化病。我指著牠說。

你笑起來，或者牠是一個白馬王子呢。你說。

這時候那些鳥從樹林中飛過，我們一起往樹上看。這個島上的居民是一些黑鳥，這些黑鳥的翅膀上有兩個紅肩章。當牠們站在樹上，牠們是渾然的黑色，那紅色肩章只是在牠們起飛時才能看到。（一六）