圖／薛慧瑩

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那年秋天，我在史丹福大學 留學，住在校內學生公寓一個三人套房，雖然一人一臥室，但廚房、衛生間、餐廳是公用的。初來乍到時覺得不錯，時間一長，就感到不方便。有時想上衛生間，卻需要等很久，還有在廚房炒個家鄉菜，那個叫維維安的美國同學就嫌油膩，老是提意見。中國同學汪海燕泡浴室，彷彿要把自己身上的污泥洗淨，一泡就是一個多小時。正因為有那麼多的不方便，我就託朋友找校外住宿。

兩個月後朋友對我說：「有位白人老教授有一間空房，只是每天要給他到信箱拿報刊雜誌和信件，租金 四百美元一月，你要不要去？」我一聽比校內學生公寓便宜一半，說：「好，太好了。」可朋友說：「想去住的學生很多，老教授要面試，擇優錄取。」朋友把老教授的電子郵箱給了我，讓我自己和他聯繫。我在和老教授郵件的來來往往中，約定了看房時間。

老教授的家在帕羅奧圖，離學校很近，開車大約十來分鐘。為了能使他錄取我，我畫了淡妝，穿了一身黑色，頭髮盤得高高的，對著鏡子左顧右盼。雖然看上去端莊雅致，但總覺得缺些什麼。我忽然想起西方人喜歡抹香水，如果我在耳後根抹點香水，也許神清氣爽，自己的感覺就好起來了。

我興高采烈地走到車庫，想起我的豐田卡羅拉汽車買來一個多月時，為了避讓一隻小鹿，撞到了一棵碗口粗的樹上，保險 桿脫落，幸好人安然無恙。警察來了，保險公司的人來了，後來拖車公司把我的車拖走了。這個事為了不讓遠在上海的母親擔憂，我一直沒有告訴她。沒有告訴她的事不只這一樁，比如我想搬到老教授家裡來住，也沒有告訴她，免得她不同意，又找出許多理由來數落我。

我開車去老教授家，老教授在郵件裡告訴我他叫戴維，他的妻子兩年前因癌症去世了。老教授是個鰥夫，而我母親是寡婦，他倆都是教授，如果有緣分該多好！當然這只是我腦海裡閃電般的思緒，根本沒有可能。

史丹福大學有一條長長的林蔭大道，開出這條大道對面就是帕羅奧圖。我跟著GPS過了兩個十字路口，拐進一條小路，大約距路口五、六米的地方，有一棟掩映在古樹濃蔭下的米色平房，棕色的木門上有雕花圖案，周圍是一長排白色木頭圍欄，圍欄裡面有蘋果樹，檸檬樹，毫無疑問那是主人家的後院。我按響了門鈴，幾分鐘後老教授來開門。他的腿腳不太好，走路很慢，但個子很高，估計有一米九幾，儘管有些微駝，還是高到了門頂上。我才一米六三，看他要仰起脖子。幸虧他腿腳不好，坐的時間肯定比站的時間多。

老教授見到我問：「你是史丹福的博士生魯娜嗎？」我點點頭說：「是的。」他目不轉睛地打量我道：「進來吧！」

從大門到客廳，有一條鋪著地毯的長廊。在長廊底部牆上，掛著一幅中國山水畫。我跟在他後面，看他竹竿一樣高高瘦瘦的身體，搖搖晃晃地走著，還邊走邊告訴我他今年八十九歲，記憶力不好，許多事情都記不住了。他一邊說，一邊來到客廳，坐在單人沙發上。單人沙發背後牆上，掛著一幅他的〈自畫像〉。我有點欣喜，但不敢冒昧胡說。他示意我坐到一張淺綠色布面的長沙發裡，長沙發旁是壁爐，壁爐上面放著幾個鏡框：有老教授和他妻子的合影，以及孩子們小時候的照片。我從壁爐轉過頭來，正好與老教授的目光相遇。這時候我才看清楚，老教授灰色的襯衣上，繫著一條深藍色領帶；花白的頭髮梳得整齊，彷彿我們是正式面談似的，老教授很有儀式感。

我在淺綠色布面的長沙發坐下後，老教授說：「你前面有一個帶著嬰兒的博士生剛來看過房，才兩個多月大的嬰兒睡在籃子裡。我很想留他們住，可是孩子一啼哭，我就沒法工作了。我覺得如果你願意就搬來住吧，房租四百美元一月，包水包電，每月一日寫支票給我就行。另外每天早上七點，要麻煩你從門口信箱裡拿來報刊雜誌和信，放到廚房的餐桌上。你覺得這樣可以嗎？」（一）