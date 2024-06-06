肖遙遠說，善於觀察的人就會發現，蒼蠅會無意識地把自己的頭擰下來，為什麼？小腦袋瓜子想問題想太多轉不過彎。個人的力量太過有限。實話實說，人能把自己管理好就已經很了不起了，更何況文明局能管火車站這一大片人的文明。我想想也對，這時有人建議我去隔壁的大觀園宣揚文明，大觀園位於火車站東南方兩公里的樹林，裡面住著一群遊魂。我本來不願意去，後來也不知怎麼了，答應去看看。途經一間正在修建的小木屋，鋁製的大門緊閉，門上紅色油漆寫著兩個字，「按摩」。木屋屬於一個女人，只服務有金子的顧客。我沒怎麼在意，再眼前，往日在火車站能解決一切問題的拳頭不管用了，這裡人手一件武器，我們在武器的威脅下逃得這麼狼狽。肖遙遠見我們吃了敗仗，沒有過來安慰我們，而是拿出一個四四方方塑膠盒，一邊拆盒子一邊說，大哥還有兩個月零三天就回來了。大哥回來了就能帶來真正的文明了。我和我麾下這批人只注意到塑膠盒裡面美麗動人的蛋糕。肖遙遠說今天是他生日，應該是二十歲吧，他希望他以後就不要這麼累了。肖遙遠樂呵呵地分蛋糕，他今天請客，請大家吃快樂，祝大家今天活得要比明天精彩。今天比明天精彩？我承認，我樂了，我讓麾下給我留了最大的一份快樂。西洋人的玩意就是這麼甜膩，一口就能完。大觀園那群人拿著武器找上門來，敵我展開對峙，我站在最前頭。敵方讓開一個道，有一個故人緩緩走到我的面前，這人問我，能帶人飛往任何地方的直升飛機在哪？我後腦勺一涼。我看著他的眼睛，他左眼下有一顆淚痣。（一二）