血染日落大道（全文完）

「你的女人也許現在還沒死，我要她看著你們的女兒死了她才死。我不殺你，我這次是無期徒刑，我要在牢裡受苦一輩子，我要你也因為心愛的女人和女兒死了，難過一輩子。你想看她們兩人最後一眼，走吧！她們兩人活著的時候多麼可愛，我也要你看看她們死後難看的樣子。」

我聽後禁不住爆了一句粗口：「你這個混帳東西。」

我起身往外跑，在門口迎面碰到兩個聞訊而來的警察。警察後面的人事經理指著屋裡約書雅，向警察說：「是他、是他。」

我飛奔上了車，一路飛馳到艾咪的家，只見醫護人員在為她急救。我問：「為什麼不送她去醫院？」

醫護人員答：「她不肯去，你應該是吉米吧！她說她在等著看你最後一眼，她說她相信你會來的。再說，即使送到醫院，也救不了她，有一刀刺中了心臟。」

我轉身去看艾咪，她也看到我來了，小聲說：「吉米，我知道你會來的。昨天我說過我不再見你，但今天又多見了你一次，我滿足了。現在艾咪和黛咪要走了，走去很遠的地方，這次是真的不再見你了。吉米，讓我再說一次感謝你，祝福你，再見了，吉米。」

她慢慢閉上了眼睛。

我看到另一張床上的黛咪，安詳地閉著眼睛。我心想，可憐的黛咪，還不滿兩歲，才來到世界上，還沒能好好看看這個世界，就離開了。我再看了艾咪一眼，她也顯得很安詳。

醫護人員把兩人的身體移到擔架車上，用兩塊白布覆蓋著她們的身體，把車推出門外。

我掃視了一眼這個小房間，如今人去樓空，原住的人永遠不會回來了。（全文完）