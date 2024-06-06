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飯後，孫濤開車把玉敏和蓓蓓送回醫院宿舍的樓下，揮一揮手告別。玉敏和蓓蓓看著汽車在她們的視線消失，彷彿放飛了一個斷線的風箏。

她們不知道這輛車在禮拜六的午餐後，要開向何處？孫濤還要去見什麼人？他是回父母那裡，還是回郊區昌平的公司、抑或是回到自己妻子和孩子的身邊？這些心中疑問是無解的！因為蓓蓓對孫濤是否離婚、有沒有老婆小孩，都沒有問過，也不想知道。

人依舊，物依然，一年又一年。對郭玉敏來說，隨著時間的推移，這個心中的疑團就更大了。玉敏此刻的心情是複雜的。周末，她成為兩個孩子的燈泡，為他們高興而生活著，可這種生活讓她感到一種不踏實的空虛感。人們常說：播下一種習慣，收穫一種性格；播下一種性格，收穫一種命運。她不知道，女兒的命運會是什麼結局。

回到家裡，玉敏和蓓蓓坐在客廳裡，兩人都想著各自的心事。

蓓蓓，男人四十一朵花，女人四十豆腐渣。你和孫濤這算什麼事兒啊，你可再耽誤不起了！玉敏憋不住心中的困惑，還是說了出來。

媽，現在就是結了婚，離婚率還是超高，我為什麼非要結婚？

好吧，我看不懂你們年輕人。但有一點先說清楚，你要注意避孕，萬一有了孩子，孫濤也不管，你可就慘了！

媽，你就放一百個心吧！我和他就沒那事兒！蓓蓓脫口而出，語氣平靜。

沒那事兒？玉敏的腦像被石頭砸了一下，陣陣作痛，真不敢相信自己的耳朵。驚愕之餘，她對蓓蓓說：

你就是他的紅顏知己、他就是你的藍顏知己，僅此而已？

媽，你怎麼想都行，別操那麼多心了。蓓蓓說完，走進了自己的臥室。

陽光穿過樹葉間的空隙，透射進窗子，斑駁的淡黃和灰黑的影子在玉敏的臉上、額頭晃動，好像是神祕的符號。她雙手捋了一下自己的頭髮，嘆了一口氣。

4

下午，玉敏到南門外的超市買菜。她推著購物車，穿梭在一個個蔬菜和魚肉的攤位。當她正拿著西紅柿要往推車裡放時，聽見一個聲音叫她：

玉敏，你也來買菜了？不遠處，老同事王媛朝她走來。

王媛，好些日子不見了，怎麼今天咱倆碰上了？玉敏看見老同事、老朋友，十分欣喜。

別提了，我在母親臥床不起時照顧了她幾年。去年母親過世了，安葬好她，也算是盡了孝道，不料自家的兄弟和我打起了官司。王媛說。

怎麼會這樣？玉敏關心地問。

說來話長，咱倆到旁邊的咖啡 廳坐下，聊聊？王媛建議。

行，這些年咱們都沒見面，更沒有好好聊聊。今天正好碰上了，機會難得。

玉敏和王媛去結了帳，她倆拎著買的菜走出超市，朝旁邊的一個咖啡屋走去。

走進咖啡屋，一股濃濃的咖啡香味撲鼻而來。廳裡放著悠揚的鋼琴聲，溫暖的陽光從天窗透射到地面，把天地間一切空虛盈滿。她們坐在角落的二人桌旁，兩人都叫了一杯咖啡、一塊蛋糕。坐在舒適的椅子上，面對面地品咖啡、吃甜點，也是一件愜意的事。

王媛，怎麼自家兄弟跟你打起官司了？玉敏問時，眼睛睜大了，眉毛高高地挑起。

是啊，我媽媽臥床不起的時候，我和先生去照顧她幾年。媽媽看我把自己的房子讓給兒子結婚住，就在遺囑寫下，她去世後，她的房子給我，父母的其他財產包括存款，三個孩子平分。媽媽自己不但簽了字，而且她替已經過世多年的父親也簽了字。王媛喝了一口咖啡，又接著說：

沒想到，母親的葬禮一辦完，本來與我關係很好的哥哥和弟弟，卻和我翻了臉。如果哥哥或弟弟經濟有困難，我也不會去跟他們爭，他倆的經濟狀況都比我好。幾個月前，他們把遺囑拿到律師那裡去，律師說我父親生前沒簽字，母親替他簽字，就是一個漏洞，這個官司可以打。於是，我已經接到法院通知，下個禮拜二開庭。

啊？親兄弟和你打官司！玉敏使勁地眨著眼睛，皺起了眉頭。

還沒等法院判決，現在哥哥和弟弟已經迫不及待地把自己的東西，搬進了母親留下的房子。兩人各佔一間臥室，把我們趕到了客廳。無奈之下，我和先生只好回來，和兒子一家住在一起。唉，真是我萬萬沒想到的。王媛說完搖了搖頭，臉上的皺紋都加深了。

王媛，這事照常理說不過去啊。你媽媽生病的幾年哥哥、弟弟不去照顧，現在卻佔領了房子。如今親人都變了，很多東西都變了！人們前幾年說，富人富得只剩下錢了，現在我看所有的人都在向錢看，人心也變了！玉敏憤憤不平地說。（三）