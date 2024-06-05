「說了什麼？」

「他說其實你和我早就認識了，半夜酒吧門口偶遇的事只是編故事騙他。」

「這傢伙是神經病。」我不禁罵了一句。

「他還說了更可怕的事。」艾咪沒有說下去，似乎難以啟齒。

「他說了什麼？」我追問。

「他說……黛咪不是他的女兒，是我跟你生的。」艾咪終於說出了這句話。

太可惡了，我心想，不能再管她的事了，走得遠遠的，再也不見她了。

艾咪接著說：「吉米，我想通了，一開始我就不該打擾你的。你幫我太多了，對我太好了。我感謝你，今生永遠不會忘了你。但我現在決定不再打擾你，今天是我最後一次見你，以後不會再來找你了。」

「那妳有什麼打算？」我不知該說什麼。

「報警。」艾咪以堅定的語氣，吐出了這兩個字。

「報警！妳要注意妳的安全，他是個暴力人物呀！」

「你放心，我應付得了他的。吉米，再一次感謝你，再見了。」說罷，她深深看了我一眼，轉身離去。

我目送她走向停車場，我想向她揮揮手，但她沒有回頭。

第二天我在辦公室，聽到外面一陣嘈雜之聲，人事經理突然跑來，慌忙地說：「有個自稱約書雅的年輕人，他說殺了你的老婆和女兒，現在要見你，問你的辦公室在那裡。他手中拿著一把刀，我們想攔攔不住，已報了警。吉米，這是怎麼回事？我們不知道你已結婚，還有女兒呀！該不是找錯人了吧！」

我一聽，頓時像有一枚炸彈在我頭顱裡爆炸。就在這時，約書雅闖進門來，手拿著一把刀，一手把人事經理推開，向我走來。

約書雅走到我的書桌前，重重地把刀放在我的書桌上，咆哮著怒吼：「我殺了你的女人和女兒。」（五）