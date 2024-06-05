他擁有與其他男人一樣的身體，他的身體與這個世界融為一體。他是完整的。

但是更多的時候，他若有所失，他常常感到若有所失。

他曾經想了解自己，通過各種方式了解自己。他看過一個調查，說這世界上很多人都是雙性戀，有一個譜系從紅到藍，意味著直男到彎男的界線。他想自己的情況或者是同性戀 的一種，但他卻不喜歡男人，對那些彎男也毫無興趣。他是一個男人，他認為。從心理上講，他是一個正常的男人，他愛的是女人。

他愛不愛年輕的女人呢？他問過自己。他自嘲自己沒有能力去滿足那些年輕女人，他只是一個廢物，一個廢物能做什麼？有一段時間，他破罐破摔，後來他遇到了米拉。

米拉拯救了他。米拉是他的另一個女人。米拉比安妮更老，也更愛他。米拉是一個真正的孤獨者，她沒有任何朋友和家人。她曾結過婚，丈夫已逝，沒有子女。林湖生成為她的全部，林湖生帶她買菜、出門、吃飯，他攙扶她，而米拉愛他、寵溺他，把他看成從天而降的天使。林湖生是她的丈夫、情人、孩子、朋友、全世界。

但米拉對他卻沒有全部占有。當米拉生病之後，米拉對他說，去找一個妻子，開始新生活。

他能有一個妻子嗎？他從來不這樣想。

但米拉垂死的眼睛望著他。如果你一直與年長的女人相處，你永遠沒有人照顧。他說。

我愛你，我希望有女人照顧你。

當然他也可以一直這樣下去，他想。在送走米拉之後，他可以成為許多孤獨老女人的孫子、兒子、情人，他可以給許多老女人情感和內心的滿足。上帝造他，就是為了把他送給這些老女人做禮物。（一四）