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雖然女兒不漂亮，但看起來不胖不瘦、不高不矮，白白淨淨的；而且在才華上，蓓蓓也一點兒不輸給孫濤。

讓蓓蓓和玉敏萬萬沒有想到的是，就在一切準備就緒，舉行婚禮的前一天，孫濤悔婚，突然消失，躲了起來。這事來得猝不及防，對蓓蓓來說，突然取消婚禮，真是青天霹靂。

在之後的三年，蓓蓓不再談戀愛，拒絕了許多別人介紹交男友的機會，她只是埋頭工作。她的臉上再也看不見與孫濤談戀愛時的笑容。玉敏看在眼裡，痛在心裡。

有時候她心裡恨恨地想：孫濤不就是長得帥點嗎！我女兒哪一點配不上你！為什麼要這樣對待蓓蓓？

更讓玉敏百思不得其解的是，孫濤在悔婚逃跑三年後的一天，又出現在蓓蓓面前。那麼過去的三年，究竟孫濤與誰生活，玉敏和蓓蓓並不完全知情。而孫濤又是如何向蓓蓓解釋的，玉敏也不知道。

記得多年前的某一天，同樣是禮拜五的晚上，蓓蓓滿面春風地進了家門。玉敏感到詫異，女兒三年沒有笑容，那晚，她憔悴的臉上終於露出了微笑。

媽，孫濤來找我了！蓓蓓喜悅地說。

什麼？孫濤回來了？他怎麼說？

哎呀，媽……反正他還想著我，願意跟我交朋友，這不挺好嗎？

不好！他過去三年和別人結婚了嗎？現在離婚了，還是腳踩兩隻船？玉敏睜大了眼睛問蓓蓓。

我聽說他結婚了，離沒離婚他沒說。他又換了工作，現在在郊區昌平私人企業當副總裁。蓓蓓直言。

當副總裁就可以原諒他？他悔婚時，想過對你的傷害有多大嗎？

媽，我還是忘不了他。現在他是主動回來找我的，說他也忘不了我，我不想多問他了。

可是他的情況你都清楚了嗎？

媽，清楚又能怎樣？不清楚又怎麼樣？我也不想搞清楚。

你……這傻孩子！

玉敏真怕蓓蓓再次受到傷害，一想起孫濤，她就有氣。但是女兒喜歡他，真心愛他，當媽的心裡清楚。那年眼看著蓓蓓都三十出頭了，還是單身一人，她能不心疼嗎？可是她拗不過女兒的死心眼兒，也只好隨女兒的意吧。

自從孫濤和蓓蓓又恢復了朋友關係，一晃七年過去了，也就是孫濤每周五出現在這個家裡，第二天吃完中午飯就走，已經成了常態。玉敏前幾年去了深圳，一是為了眼不見心不煩，二是多賺點錢有什麼不好？回來後女兒和孫濤的關係還是那樣懸著，好像兩人都沒有打破現狀的意思。至少，維持現狀給蓓蓓了一些希冀，也給了孫濤每周光顧一次的驛站。玉敏看在眼裡，無法理解，更無可奈何。

如今已經進入二十一世紀第二十三年了，年輕人的生活狀態，她郭玉敏真的不了解。別說青年在變，自己也在變啊，改革開放後的中國，變化得太快了。在城鄉建設發生巨變的同時，人心也隨之在變。如果說城鄉建設的變化是突飛猛進、顯而易見的，人們思想行為的變化是按轡徐行、潛移默化的。郭玉敏自己其實也在與時俱進，她有什麼變化，自己可能覺察不出來，恐怕只有旁觀者更清楚。

3

禮拜六早上，郭玉敏按時起床。她知道蓓蓓和孫濤睡得晚，也起得晚。

當蓓蓓和孫濤起床後，孫濤禮貌地走進客廳，對坐在沙發上看微信 的玉敏說：阿姨，您早！玉敏抬頭看了一眼孫濤，他那雙大眼睛溫順地和她的目光交會，讓玉敏心中的煩惱一下子就消失了一大半。

此時蓓蓓來到兩人面前，玉敏對兩個孩子說：今天你們想去哪裡吃午餐？蓓蓓看了一眼孫濤，孫濤說去哪裡都行。那就去「南京大排檔」吧，那裡可以選擇的食品多。蓓蓓說著，看起來很放鬆，氣色也好多了。

中午，玉敏和蓓蓓坐進孫濤開的寶馬，汽車來到繁華的街區，在一個商場前泊好車，他們走進商場裡的餐廳。

室內的「大排檔」，裝飾精緻典雅，假山噴泉風水輪，加上播放的輕音樂，讓整體環境舒適清新。三人在一個屏風隔開的圓桌前坐下。玉敏讓兩個孩子點了他們喜歡的菜餚。上菜前，他們品茶，休閒地看著人來人往，感受周末的氣氛。

菜上齊了，玉敏看見孫濤和蓓蓓吃得很香。他們邊吃邊聊中，蓓蓓時而發出爽朗的笑聲。孫濤話不多，好像他的眼睛會說話，哪怕遞過去一個普通的眼神，都讓蓓蓓感到愜意和滿足。他們此刻在充滿活力的空間享受美食的樂趣，這不得不讓玉敏覺得，每周請他們吃一頓大餐是值得的。（二）