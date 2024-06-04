將來，肖遙遠感嘆，等原本的文明局局長回來，這裡就文明了。我跟在文明的肖遙遠身後，我感覺跟他走才是正確的。這人朝我喊，不造飛機了嗎？我表示，造，一定造，一年，給我一年時間。這人知道我要跟肖遙遠走，從懷裡拿出一個大玻璃瓶，稠狀的羊油在瓶中黃中透黑，黑中又透白。把玻璃瓶交到我手裡，這人表示，若是找不到柴油，羊油也能用，沒準羊油比柴油更好用。走了很遠之後，我將羊油高舉過頭頂，我說，是這吧？我將羊油從拘禁中釋放。肖遙遠不表態，看著他那張少年老成的臉，我隱約覺得他想將羊油保留下來。我沒有給他選擇的權利，「啪」一聲，玻璃和冰塊一樣碎滿一地，肖遙遠想彎腰，我趕緊填上土塊，人的最終儀式該是埋入土地。肖遙遠眼睛一閉，讓我離他遠點，不要和他在一個地方睡。一個月後，羊油被埋葬的地方長出一朵紅花，紅得像血。肖遙遠一點也不在意，太普遍了，這種花太普遍了，和人一樣普遍。肖遙遠出自教師家庭，母親是教師，他見過太多太多美麗的花。他父親是農民，好像就是因為這些美麗惹人的花讓他父母的感情存在芥蒂。肖遙遠在學校因為母親的緣故，總是被幾個小痞子欺負，加上成績不好，經常被女老師辱罵。這女老師估計也看不慣肖遙遠美艷動人的母親，總是在辱罵時將其捎帶進來，騷貨狐狸精生下的就是一無是處的畜牲。肖遙遠實在是氣不過，抄起凳子，把女老師砸趴在地。從這以後，肖遙遠就再也沒回去，家裡到處託人找他，告訴他，他走後，他父親整天沉溺菸酒，醉酒後還打人，母親也跑了，到形魚地來了。（一○）