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白烏鴉（一三）

陸蔚青

此後的歲月裡，死亡紛至沓來，祖父母的去世、父母的去世，都沒有打垮他。他們是在幾乎同一年去世的。那時候參加葬禮成了他的日常生活，悲戚、哭泣和悼念，讓他麻木。無論是祖父母還是父母，都沒有讓他感到像失去安妮那樣的打擊。這樣的想法讓他慚愧，讓他感到自己缺乏親情，但他卻不能否認這一點。遠去的安妮是他心中的痛，這個痛，無人可以取代。

你為什麼如此悲傷？母親曾問他，安妮不過是你偶然遇到的一個老太太而已。

母親這樣說的時候，林湖生的眼神便會猶疑，他的靈魂就會出竅，他的眼淚就會滾滾而落，發出抽泣。他極力忍住這樣的抽泣，卻忍不住。後來他看到了母親狐疑的眼光，猜疑的甚至帶著驚奇。母親猜疑的眼光，讓他心驚肉跳，他突然止住了抽泣。

這孩子，是把對祖母的懷念轉到安妮老太太那裡去了，母親最後說。母親永遠不會想到，自己的兒子會與一個年長他五十歲的老太太相愛，這超出了她的想像。

感謝上帝，林湖生想。因為沒有人了解這樣的祕密而感到心安。這是他和安妮的祕密，他不想與任何人分享。

他一直都懷著這樣隱祕的情感生活著。這樣隱祕的、不可告人的情感。他從不敢正視年輕的女人，無論她們多麼甜美、多麼可愛。也曾有女孩對他表示好感。那時他長大了，身材健美、五官清秀、性格溫和，有一點慢性子，也被愛他的人認為是從容穩健。他喜歡運動，尤其喜歡滑翔，他喜歡在天上飛翔的感覺。遼闊的大地平鋪在腳下，白雲在身邊飄浮，有時他感到伸出手就可以摘到那朵白雲，那時他的心舒展而快樂，那時他是健全的，他想。（一三）

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