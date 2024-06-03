百萬富婆派對驚夢（全文完）

「哈哈哈，我知道你指的是誰，我也看見了，其實真是滿倒胃口的。我當時不免懷疑自己，辦這樣的party，所為何來？」

「除了派對，我們還曾經有段時間為求口腹之慾，去追求沒有菜單，只有十人座的日本 私房餐廳。為了訂位，硬是捱到午夜十二點，餐廳開放電話訂位，打電話去搶。現在想起來真是瘋狂。」她語重心長地說：「我們需要的是一個寬廣的世界，而不是一個傻逼的人群擁擠著、在喧嘩中失去靈魂的空間。」

她抬頭，對著保羅堅毅地說：「發財不是罪過，但是，絕對、絕對不要忘掉初心。」

「同意，很高興今天有機會和妳討論派對的事，這個問題我其實已經糾結了好一段時間了。今後生活的重點是，我們一定要找到生活的平衡點。」保羅像是卸下千斤重擔，心情愉悅地說：「剛才妳真的很怪，嚇我一跳。」

幸好沒鬧出事來，她想想，伸了個舌頭、聳聳肩，事情就這樣過了，好險。

「要不這樣吧，我有個提議，聖誕節 邁可和梅森回來，我們也不要辦什麼派對，我們就去優勝美地 。」保羅說，「我們年輕的時候，去參觀過The Ahwahnee旅館。記不記得？我們太喜歡那個旅館了，當時還說，若我們將來發財，一定要來住一次看看。」

「對呀，我記得。」

「那，就這麼辦，我等會兒上網先訂好。」

周圍的建築、街道燈光漸次亮了起來，回家的車輛在繁忙的國王大道奔馳，夜幕漸漸籠罩下來。

「晚上想吃什麼？我來做飯給你們吃。」保羅說。（全文完）