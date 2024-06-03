在這間小屋裡，他得到女人安妮的尊重、安慰、溺愛和溫暖。是的，安妮七十歲，但安妮依然是一個女人。

你太好了。安妮說，你讓我感到愛，你是我的男人。

林湖生張大了嘴巴。在他心中，他已經把自己排除在男人之外，但是安妮給了他力量，安妮給了他最高的榮譽。

我是一個男人。少年林湖生想。即使我不能真正做愛。他這樣想時，還是會悲傷。

愛並不僅僅是性愛，安妮安慰他說。愛的含義很寬泛，愛是心與心的交流，你讓我得到情感上的撫慰。

安妮的小屋。林湖生想，眼淚就會落下來。安妮的後院種滿了花，種滿了鳶尾花和野玫瑰，還有風信子。後來林湖生帶來一些紫蘇和薄荷，他們還種了草莓。草莓成熟的時候，他們就坐在床上吃草莓，林湖生認為安妮是他的第一個女人。沒有人能理解他們之間的情感，他們也不需要別人理解，他們兩個人，世界就圓滿了。

那時林湖生還沒有想到安妮會死去。安妮死的很突然。在死去之前，安妮在還在畫畫。她的畫筆掉下來，她就死了。她那時正在畫一個圓口的大花瓶，裡面滿滿都是花朵，各種各樣的花朵。整個畫面，只有左上方有一個空白，那裡有一朵花，像鳥一樣張開翅膀，那朵花變成了一隻鳥。那是一隻白色的鳥，一隻張開翅膀的白鳥。那是安妮最後一幅畫，在畫背後寫道：給丹尼爾，愛你的安妮。

林湖生想，自己就是在安妮去世後成熟的。安妮讓他第一次面對死亡。

7

安妮的死亡帶走了他的一切。他大病了一場，康復之後他突然變得強壯了。他從一個瘦弱矮小的男孩，變成了一個強壯的男人。（一二）