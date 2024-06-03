圖／王幼嘉

幾個證人的說詞，全部是對約書雅有利的。史密斯不愧是名律師，說詞非常感人。

之後兩次聽證我都沒有去，但宣判日我到場了。陪審團快速在三個小時內達成無罪的表決，法官當庭宣判約書雅無罪。庭內立刻響起一陣歡笑聲，艾咪則是抱著史密斯痛哭。法官繼續宣判，約書雅因非法攜帶武器罪，判有期徒刑九個月，立即還押。約書雅回看了艾咪一眼，面無表情地隨著法警走出了法庭。

約書雅審判前已經在監獄 待了兩個多月，所以六個多月後他就出獄了。出獄當天，艾咪為他慶祝，把山姆、史密斯和我都請到了。席間約書雅除了說謝謝我們外，幾乎就不再說話。艾咪因為高興，所以話較多。說著、說著，她突然問我和史密斯，能不能在我們公司，為約書雅找一份工作。

史密斯想了一會，說公司在洛杉磯 與拉斯維加斯之間，有一處太陽能廣場，需要一個保安，不知約書雅願不願意去。

約書雅還沒有回答，艾咪就搶著說：「他願意、他願意。」

「不過要先考取警衛執照。」史密斯說，「考那執照不難，我可以幫忙。」

史密斯叫艾咪明天到他辦公室拿警衛規則的書，把書看熟，三天後帶約書雅去考。

約書雅順利考取了執照，他有前科，公司部分也都經史密斯擺平。上工之日，艾咪、史密斯和我，陪約書雅一起去，警衛督導大衛已等著我們，帶我們參觀。

大衛告訴約書雅，他是夜間上班，員工都已下班，只有他一人當班。他每小時開車巡視廣場一次，途中設有打卡點，按時打卡。只要不遭遇意外或特殊事件，應是很輕鬆的工作。並給了他幾個電話號碼，遇有緊急情況使用。他每周工作五天，周末可回洛杉磯，配車除了做巡邏之用，回洛杉磯也給他用。

沒想到兩個星期後，有一天，艾咪突然到公司來找我，滿臉委屈像。

「約書雅和我吵架了。」她說。

「為什麼？」我問。

「他說他不想做那個工作了。」

「不想做！」我驚訝，「得到這個工作不容易呀！而且以他的情況，很難找到其他工作。」

「是呀！我也是這麼跟他說。」艾咪說，「他說晚上工作太無聊，而且一個星期只能回來一次。」

「他現在人呢？」我問。

「經我勸了很久，現在回去了。」

「回去了就好。」我說，「他剛去也許不太適應，習慣了就會好的。」

沒過多久，又發生了一件事。史密斯向我說，督導大衛跟他說，他去查班，發現約書雅很多該打卡的地方都沒有打卡。第一次已給約書雅警告，不許發生第二次了。我把這事告訴艾咪，要她轉告約書雅，千萬不可再犯。她非常無奈，她說每次約書雅回來，都會跟她吵架，甚至說她喜歡上了我，才故意串通把他騙到一百多哩外去。我聽後更感無奈。

不到一個月，又發生驚人的事件，太陽能廣場發生了火災，燒毀了數千塊太陽能板。火災竟沒有人報警，後來查出，約書雅當時跑到拉斯維加斯去玩。公司為此蒙受重大損失，約書雅被開革不在話下，安排他去的史密斯也遭到公司解聘。

艾咪來找我，一見就哭著說：「吉米，真對不起你，更對不起史密斯。我請求你們兩人的原諒，一切都是我的錯，我一開始就不該要你們幫我做這些事的。」

一個星期後，艾咪又來，她臉色較為平靜，說來告訴我一件事。「我向老闆山姆懇求，因約書雅的警衛執照仍有效，讓他在酒吧做個保安。」

艾咪慢慢敘說：「本來酒吧是沒有保安的，但我到酒吧工作後，酒吧的生意好了一倍以上。山姆怕他不答應，我也不做了，只好答應試用一個月。」

我在心裡暗想，約書雅呀！你現在千萬不能再出什麼差錯了呀！

不料還不到一個月，艾咪又垂頭喪氣跑來見我。她一見了我就說：「他又不做了。」

艾咪說：「他說那個工作整天站在門口，像瘟神一樣，薪水又少。」

「薪水少！那他有什麼工作薪水高？」

「他說他去打零工。」

「打零工！薪水高嗎？」我說：「打零工有保障嗎？」

沒想到，兩個多月後，艾咪開了一輛新車到我公司，但臉上卻沒有開新車的喜悅。

「新車呀！」我說。

「約書雅突然變得闊綽起來，還給我買了這輛車。」艾咪說，「我不知他的錢是哪裡來的，起初不敢要這輛車。他說我是妳的男人，送一輛車給妳，不可以嗎？又說要我不要工作了，叫我回家專心看女兒。他不願見酒吧裡的那些醉客和我打情罵俏，又說他再多賺一點錢，便和我結婚。」

「妳有沒有問他，現在做的是什麼工作？」我問，「他最近與哪些人交往過？行動和神色有沒有什麼不一樣？」（三）