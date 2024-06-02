那時候沒有身分證哪都去不了，身無分文的他被人送進收容所。臨近春節，本該被遣送回家，卻被撂在形魚地，被迫開啟流浪生活。他說只要掙點錢，不要多，兩千，兩千塊錢他就有辦法乘坐飛機前往北美洲。我在他訴說時發現他是火車站這些人中最乾淨的，會時不時注意自己的髮型，估計認為自己遲早會擺脫這樣的生活。我說我能造飛機，只要能找夠足夠的鋼鐵，再弄個柴油發動機，多備點柴油，螺旋槳嗡嗡嗡，直升飛機能飛往任何想去的地方。這人當即表示願意負責我的一日三餐，前提是我要答應在一年內造出我說的柴油驅動的直升飛機，要是造不出來，造不出來，那要削下我半個腦袋。我本不想答應，哪曉得那些從垃圾堆撿來的食材，在他的操作下，成了絕美之味。大鐵鍋裡飄香四溢，我保證我一定會造出飛機，然後餓死鬼投胎似的從鍋裡掏一塊骨頭來啃。向我們靠近的人越來越多，我知道為了吃喝打架是常有的事，只要是食物，就會帶著鮮血。最先來找我們麻煩的人叫肖遙遠，年紀不大，架子很足。肖遙遠滿臉寫著少年老成，走起路來雙手揣兜，站在我們面前，抬頭盯著我，點燃一根香菸，說，規矩不懂？人不能吃人。我認識的這人啐出一口痰，將鐵鍋裡的湯倒掉，他說下次不會了。肖遙遠不依不饒，人身上有愛滋，為了防止大面積的傷亡，必須禁止，這是一個流浪漢的底線。又啐一口，這人將鐵鍋背在他西裝的後面，他陰笑地表示，別假惺惺了，有種你就捅死我。肖遙遠從口袋掏出一把長約十釐米的尖刀，兩人愈演愈烈。（八）