百萬富婆派對驚夢（一四）

「對呀，每年還買不一樣的。有咖啡 系列加各種餅乾、巧克力的；有酒系列加夏日香腸、煙燻製品的……邁可和梅森也很喜歡，常常一起決定當天要打開哪樣來吃。啊，那個時候好幸福。」

「我每次看著你們三個興奮地討論、吃起來，我也覺得好幸福。」保羅說著，聲調帶著悵惘。

是啊，自從發了財，想過好日子，更想炫富，舉辦瘋狂的派對，樂在其中不可自拔，不知不覺忘了珍貴的幸福感覺。今天竟為邁可一句暗示的話，推翻了夫妻堅實的感情與信任，失去理性，像個潑婦。再鬧下去，難免傷害夫妻感情，想想，真是大幸！

「對了，妳剛才為什麼哭？」保羅問她，

她搖搖頭，眼眶溢滿淚水，「我發現，我幾乎忘掉了幸福的滋味。」外遇的事，如同一場噩夢，讓它過去吧。

「其實在剛開始的那段日子，我的確變得更為積極，希望能夠引起更大的注目與肯定。但是後來看到妳每次辦宴會，忙上忙下，常常會想，我們到底是在為誰辛苦為誰忙？花那麼多的心力和時間喧鬧一場，到底值不值得？」

「我一直很享受派對的熱鬧與歡樂氣氛，可是這一次，我忽然對派對失去了興致，所有的亢奮情緒也消失殆盡。覺得客人的讚美其實很虛假，千篇一律，變得根本微不足道。我甚至看不慣那些把時間沒日沒夜花在吸菸室裡玩撲克牌、打橋牌及喝酒的人。」

「那原本就不是我們生活的本質。」

「這次我還看到一個惡心的男客人，也不知是誰帶來的，光顧著吃吃吃吃吃，吃到一張臉都蒼老了。我只看見兩瓣泛著油光的香腸嘴，真令人倒盡胃口。」（一四）