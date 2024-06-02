他很想有一個人告訴他前生的事情，任何事情，讓他對自己有一個交代。這一生的問題，是他解不開的謎。

他記得那年的春天，在聖丹尼公園中，鳶尾花盛開著，藍色的鳶尾花，有白色的花蕊。安妮就是那藍色鳶尾花，安妮讓他擁抱她、撫摸她、親吻她，然後他們躺在安妮的大床上，但他什麼都不能做，就像畢業之夜。雖然他面對著安妮，房間裡放著緩慢的音樂，安妮的枕頭上散發出老祖母的味道，溫馨的氣味。在一陣激動的擁抱後，安妮有些喘息了，他說對不起，安妮說是我不好，我太老了、我太累了。我們這樣很好，我很滿足。然後他們沉沉睡去。

但是我多麼高興。安妮說，你給了我快樂，我沒想到在我的有生之年還會有你。她的眼睛如此明亮，而臉龐就像鮮花，充滿皺紋的鮮花。你知道當花凋謝之前，花瓣就會出現皺紋，但皺紋並不能影響花的嬌艷和芬芳。對於一個真正解語的人，此時的花瓣更具有隱祕的芬芳。世人喜歡欣賞花朵初綻的美麗，只有很少人才懂得欣賞欲落的玫瑰，事實上將落未落的玫瑰，更有生命的含義。

什麼是美呢？林湖生想。但那時他並不很懂，他只是在安妮的臉上看到了更多的表情，所有皺褶中都有故事。

丹尼爾、丹尼爾，我愛你。

安妮夢囈般的耳語讓林湖生快樂，他快樂的心像鴿子一樣跳動。他從未感到這樣的快樂，他不能讓朱莉快樂，但他卻能給安妮快樂，他並不是無用的。

他常常想起與安妮在一起的時光，那時他已經從父母家搬出來，他很少回家，他們並不關心他。除了上課，他把時間都消磨在安妮的小屋裡。（一一）