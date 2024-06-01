「我到底想要什麼？我是要快樂。什麼是快樂？我不知道。凡事須得研究才會明白。那些人說還要來打我，我好像從這場戰爭中感覺到一絲快樂，能征服另外一個人也是有快樂的吧？」

「你在家裡瘋就瘋了，何必要在外面惹是生非，人家找上門來打你，我想攔也攔不住。」

「讓他們來。」

「你父親發瘋陪他說話就治住了，你是說話也攔不住，你想死在人與人的鬥爭中。」

「不是我想，是我沒有選擇。」

「你有選擇。」

「我選擇主動出擊。」

「下雨天也留不住你？」

「我好像答應別人要為他報仇。」

「現在看來，你十三歲就開始發瘋了，那時候把自己關在房間裡，寫你那些不知所云的文字。是吧？我都會背了。若不是因為有些人是黑的話，有些人就成了啞巴；若不是因為有些人是白的話，有些人只成了瞎子。你把它們寫在牆上，寫在盒子上，寫在紙上。隨便你怎麼寫，隨便你寫在哪，就是不要出去了，我求你老老實實待在房裡。」

「有很多人死在我面前。」

「你鐵了心要走？」

「我不想現在這時代還是人吃人。」

「你走了就別回來。」

「人吃人或許是比爆炎的戰爭還可怕的絞肉機。」

5

太陽還未出。我知道，這世上只有一個太陽，可我不明白人為什麼有兩個自己。一個像我不是我，一個是我不像我。眼前這個繫紅色領帶穿藍色牛仔外套的男人是我認識的第一個人，他原本是想去北美洲，八○年代的人都說北美洲的金子是一捆又一捆的。飽受飢餓折磨的他聯繫到一個老闆，老闆保證，一定幫他。人的保證沒用，地方沒去成，所有錢財連同身分證一起被騙走。（七）