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玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

百萬富婆派對驚夢（一三）

楊秋生

「妳也知道，我從小個性溫和，相對的，其實也是沒有什麼自信，一直抱持著得過且過的態度，在公司也沒有太大的作為。但是在我們辦的第一次派對──對我來說，那真是意義非凡的一次派對──那是我頭一次被大家注目與稱讚，真帶給我不少的自信心。之後，我發現我在待人處事及工作上都比較積極，尤其工作上越來越受到老闆的重視，還升了個小官。所以這次日本人來，老闆讓我跟他們一起去打高爾夫球。上禮拜大家打得還挺開心的，日本人建議我們這個禮拜，就來一個高爾夫球比賽……」

她聽到這兒，忽然明白了，這兩個禮拜沒有高爾夫球午餐的帳單，原來是這麼回事。她意識到自己的猜忌、毫不講理，臉一下子紅起來，真是無地自容。幸好剛才沒有再繼續發飆，不然後果不堪設想。

「妳知道嗎？最好笑的是，今天的高爾夫球比賽，竟然比的是誰會拿到倒數第二名的大獎！」

「為什麼呢？」

「因為要得最後一名很容易呀，只有倒數第二名才難以控制──我打了幾個月的高爾夫球，自以為進步很多，跟這些日本人一比，才知道自己的球技有多差──所以呢，今天的倒數第二名竟然是我得到的！」保羅說得眼睛都亮了。

「哈！」她忍不住噗哧笑起來──這就是保羅！

保羅其實一點沒變，原來變的是她自己呀。

「妳在這邊躺一下，我把獎品拿過來──獎品還真不少呢。」

過一會兒，只見保羅搬了一座「獎盃」和一個大盒子過來。

「哇，裡頭是個禮盒呢──這是妳以前最喜歡在聖誕節前買的禮盒了──說是要慰勞自己辛苦了一整年。」（一三）

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