圖／王幼嘉

現在是凌晨三時，我昨晚在矽谷 開完會，婉拒了為我安排的酒店住宿，連夜開車回洛杉磯。當我遠遠看見環球影城 希爾頓酒店高樓上的燈光時，我知道終於快到家了。

我睜開惺忪的睡眼，馳離了高速公路，經過了兩個街口，在一家酒吧門口，突見一個年輕女子向我揮手。我下意識地停下車，但已超出她十幾公尺。我回頭向後望，她急忙跑到我的車邊，敲我的車窗。我搖下了車窗。

「先生，請你幫個忙，我車子的電瓶沒電了，你能幫我接一下嗎？」說著，她以乞求的眼光望著我。

「妳有電線嗎？」我問？

「我有。」她答。

我把車子倒到她的車後，打開引擎蓋，她很熟練地把電線接上她的車子，看來她的車子經常需要接電。她坐進車子，但車子沒有發動。她以手勢示意我加大油門，我加大了，但仍未發動。她下了車，頹喪地走向我的車邊。

「先生，我沒辦法，你能不能幫我試試看。」她懇求著說。

我下車坐進她的車中，試了幾次，仍無法發動。

她一臉無奈，不知如何是好。我想，一個年輕女孩子，半夜三更，獨自一人在這裡是非常危險的。一時動了惻隱之心，向她說：「我送你回家，妳明天再來處理車子好了。」

「啊！」她露出了喜色：「太感謝你了。」

「妳住在那裡？」

「日落大道。」

她上了車。「先生，我叫艾咪，我該怎麼稱呼你？」

「叫我吉米好了。」

「吉米，我在這間酒吧工作，你以後來，我請你喝酒。」

接著她突然問我：「吉米，你為什麼不怕？」

「怕什麼？」我不解。

「我在街上站了兩個小時，好幾輛車經過，他們都不敢停車。他們是怕暗處躲著一個，甚至好幾個男人，以我做誘餌，然後搶劫。」

經她一說，我在想，剛才我是不是不該停車的。我又想到，她年紀輕輕，看來像一個正經的女孩，為什麼會在酒吧裡做事？我好奇地問她：

「妳在酒吧裡做什麼工作？」

「調酒師。我滿二十一歲時考了調酒師執照，才在店裡工作了幾個月。」

「妳喜歡這個工作嗎？」

「很好，老闆很喜歡我，客人也都喜歡我。」

我轉頭看了她一下，車中很暗，只看出她的長髮和輪廓，但已感覺到她是一個漂亮的女孩。我心想，酒吧的老闆和客人都是男人，這樣的女孩，被喜歡是理所當然的。

「吉米，你呢，你在哪裡工作？」她問我

「在一間太陽能公司。」我隨口答。

「太陽能公司，我聽說過，也在山谷裡面。」

「是的，在山谷裡面。」說話間，我駛離了高速公路，由高地大道出口。

「吉米，到了日落大道左轉，兩個街口再左轉，然後我告訴你怎麼走。」她說。

我照著她的指示，在一處老舊的公寓大樓前停下。

「妳就住在這裡？」我說。

「不是的。」她說，「我到保母這裡接我女兒。」

「接妳女兒？」完全出乎我的意料，我甚至懷疑是否聽錯了。

「是的，接我女兒。」她說，「我本來一點鐘就該接她的，已超過了兩個多小時。」

我想，她的先生呢？有困難為什麼不找先生，離婚了嗎？不過這是私事，何況今晚幫了她的忙，以後也不可能再見到她，沒必要問她

「等我兩分鐘，我把女兒抱了就下來。我就住在這絛街上，前面兩個街口。」她說。

她匆匆走進公寓，一會兒抱著女兒下來，是個看來還不滿一歲的嬰兒。

我開車到她家門口，也是一棟老舊公寓。我滿以為今晚的事就此結束，我終於可以擺脫她回家了。沒想到，她對我說：「吉米，為了感謝你，請你到我樓上坐坐。我皮包裡藏了兩瓶啤酒，我請你喝酒。」

「我不喝酒。」

「那就喝咖啡 、喝茶。」

「我整夜開車，累了，要回去休息了。」我說。

「吉米，那我就向你說實話吧！我還要你幫我一個忙，耽誤不了你幾分鐘的，而且屋裡沒有別人。」

「屋裡沒有別人，那我上去更不方便了。」

「我不顧忌，你顧忌什麼呢？」

我把車門打開，車內燈亮了，我轉頭看了她一眼，見她以哀求的眼光望著我，一副楚楚可憐的樣子。我又看了她一眼，覺得她是個很動人的女孩，如果不是手上抱著嬰兒，真不像是孩子的媽媽。我心動了，心想就上去，但幾分鐘一定離開。

進了她的房間，她要煮咖啡，我制止了她，要她有事快說。

「吉米，你說你在太陽能公司工作是吧？」

「是的。」

「我知道那是家很大的公司，你們公司一定有律師的，是吧？」

「是有律師。」

「不知你們的律師能不能幫我打官司？」

「為妳打官司，什麼事？」（一）