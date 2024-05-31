「我們是不是中了月光的毒？母親啊，不知從哪天起，我感覺我們進入到了一個毒疫時代。街道上沒有一個人，也沒有人說話，都在家裡，在家裡也要戴著口罩 ，人類的話語被捅死在這時代的病毒肚子裡。」

「我想起你十五歲之前沒發瘋的下午，那是最平常的一個下午，家裡買了一頭水牛，水牛還沒有被你無休止的語言迫害的臉上全是笑容。」

「是不是人類毀滅之前需要來一場絕無僅有的大瘟疫？不對。人類是不是就從一場又一場疫病紀元中倖存者下來的？那毀滅人類的只有爆炎了。真正的絞肉機是戰爭，動物的本性就是無時無刻不在戰爭，就連牛和牛之間也會發生無法調和的戰爭。」

「你應該從水牛的口中得到了答案。」

「能讓牛開口的方法是給牠吃不完的野草。」

「這世界遍布野草。」

「我做為野草城的主人要是不想給牛吃草，怎麼辦？」

「牛需要黃金。」

「我給過黃金，我真給過牛一捆又一捆黃金做的香蕉，牛也說話了，可拿了黃金香蕉的牛說的不是真話。」

「拿不拿沒什麼區別。」

「區別在於有了金子的牛在替我悲傷。」

「是風吹出了牛的眼淚。」

「牛應該替我高興，我應該很快樂，可是當我們都有黃金之後，一切就變了樣。我擁有的越多，我好像越不快樂。我看別人手裡有快樂，我去搶，我們之間的戰爭就開始了。他們要戳死我，用鞋踩住我的腦袋，我跑回家，我拿鐵鍬架在他脖子上。流血了。很多人的腦袋流血了，只要戰爭打響，戰爭的結局都是輸，我和他們都輸了。我在昏過去的那一瞬間，我搶到了他們手裡的快樂，但是我鬆開拳頭，我模糊視線裡看到的是一把枯草。」（六）