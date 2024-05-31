我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

形魚地（六）

石曉龍

「我們是不是中了月光的毒？母親啊，不知從哪天起，我感覺我們進入到了一個毒疫時代。街道上沒有一個人，也沒有人說話，都在家裡，在家裡也要戴著口罩，人類的話語被捅死在這時代的病毒肚子裡。」

「我想起你十五歲之前沒發瘋的下午，那是最平常的一個下午，家裡買了一頭水牛，水牛還沒有被你無休止的語言迫害的臉上全是笑容。」

「是不是人類毀滅之前需要來一場絕無僅有的大瘟疫？不對。人類是不是就從一場又一場疫病紀元中倖存者下來的？那毀滅人類的只有爆炎了。真正的絞肉機是戰爭，動物的本性就是無時無刻不在戰爭，就連牛和牛之間也會發生無法調和的戰爭。」

「你應該從水牛的口中得到了答案。」

「能讓牛開口的方法是給牠吃不完的野草。」

「這世界遍布野草。」

「我做為野草城的主人要是不想給牛吃草，怎麼辦？」

「牛需要黃金。」

「我給過黃金，我真給過牛一捆又一捆黃金做的香蕉，牛也說話了，可拿了黃金香蕉的牛說的不是真話。」

「拿不拿沒什麼區別。」

「區別在於有了金子的牛在替我悲傷。」

「是風吹出了牛的眼淚。」

「牛應該替我高興，我應該很快樂，可是當我們都有黃金之後，一切就變了樣。我擁有的越多，我好像越不快樂。我看別人手裡有快樂，我去搶，我們之間的戰爭就開始了。他們要戳死我，用鞋踩住我的腦袋，我跑回家，我拿鐵鍬架在他脖子上。流血了。很多人的腦袋流血了，只要戰爭打響，戰爭的結局都是輸，我和他們都輸了。我在昏過去的那一瞬間，我搶到了他們手裡的快樂，但是我鬆開拳頭，我模糊視線裡看到的是一把枯草。」（六）

口罩

上一則

雷驤辭世 小野哀悼：他是熱愛生命、享受生活的藝術家

下一則

擦肩而過的剎那

延伸閱讀

FT：這波金價上漲純屬「中國製造」

FT：這波金價上漲純屬「中國製造」
越南金價高漲走私猖獗 每兩黃金高出國際金價849美元

越南金價高漲走私猖獗 每兩黃金高出國際金價849美元
金價走上歷史高位 中老牌黃金品牌準備再度衝刺上市

金價走上歷史高位 中老牌黃金品牌準備再度衝刺上市
印尼碳貿協攜手黃金標準 加強碳市場認證兼容性

印尼碳貿協攜手黃金標準 加強碳市場認證兼容性

熱門新聞

張三丰。（圖／李志清）

憋氣式的伏筆——讀《倚天屠龍記》

2024-05-25 02:02
圖∕黛安

改變一生的小事（上）

2024-05-27 02:02
圖∕黛安

改變一生的小事（下）

2024-05-28 02:02
林徽因畢業於美國賓州大學，圖為觀眾參觀林徽因就讀大學時學生證上的頭像照片。 （中新社）

賓州大學追授林徽因建築學位 看看她設計的「最文藝火車站」

2024-05-21 23:32

適可而止的節儉

2024-05-26 02:00
圖∕錢錢

十五歲的媽媽

2024-05-24 02:02

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了