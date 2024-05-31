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明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

白烏鴉（九）

陸蔚青

很好，賈桂琳哈哈笑起來說，我們走著瞧。

蘇一梅坐立不安。她給林湖生發微信

林湖生說：好吧，我會到你那裡去，我們見面再聊。我不是一個撒謊的人，我對你的感情和尊重就像母親一樣，請不要懷疑我。

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現在我遇到問題了。林湖生想。當他把車停在玫瑰公寓的停車場，他看到公寓門前的玫瑰花開放了，一棵樹上就有幾十朵，今年玫瑰花開得格外燦爛。那種粉紅色的野玫瑰，一層層的包裹著花蕊，風吹過來，花瓣就抖動起來。靠近車窗的一朵玫瑰的花瓣翻捲起來，外面的翻起來遮住了花蕊，就好像一個女孩子用衣袖遮著羞澀的臉。又一陣風吹過，那花瓣突然被風吹落。當花瓣吹落時，林湖生的心便顫一顫，在細雨中，他看到花瓣上的淚珠。

這個淚珠，他想，就像妻子臉上的一樣。

很多年了，他與妻子的關係是同居者，他們互不相擾。在別人眼中，他們是再正常不過的家庭、幸福美滿的家庭。幸福的家庭是相似的。他在外邊掙錢，妻子在家養育女兒，空閒時間去游泳、跳舞，參加各種俱樂部，每年他們一家去度假。他高大英俊、妻子嬌小玲瓏，女兒活潑可愛。但沒有人知道，在這個貌似幸福家庭的不幸。

他什麼時候愛上老女人？他想大概二十歲左右，那時他就知道自己不正常。那時候同齡的男生開始討論女孩，討論哪個女孩的身材好、哪個女孩性感。他也會興奮。他記得十八歲那年高中畢業，畢業典禮後他們到山上野營，那是成人禮，他們喝得爛醉。

那一夜發生了很多事，挨著他的朱莉，有凹凸有致的身材，像一團燃燒的火。他試圖與那團火一起燃燒，他擁抱、親吻，但毫無作為。（九）

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