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所以說，如果生活是塊可口的鬆軟蛋糕的話，她嘗不出蛋糕化在口中、甜在心頭的滋味，她嘗到的，恐怕就只一個字──膩。

基本上她的呆板近似嚴肅，而嚴肅又近似無趣。她就是那種看了喜劇片頂多微微一笑，但不暢懷大笑的人。所以，既然連微笑都得琢磨出點道理來，生活若像諸友所說，除吃喝玩樂外再無其他，那她覺得，她就是湖水中的一片落葉，逕自漂浮著，不知歸處。

為此她不能不懷疑，她極可能是她們這一夥人中唯一精神不太健全的。於是為內觀自我，湖邊那頓午餐後，她幾乎隱遁了，連續兩月的讀書會都刻意缺席。

朋友們關切，來電話問她。她藉口連連，盡是胡謅，但沒人識破。

她第一回說：「感冒了。」沒細述症狀，總之怕傳染予人，理該缺席。

第二回說：「加班了，走不開。」那更是理由正當，畢竟，工作是飯碗之保障，不能怠忽。

而她如此敷衍搪塞，旁人不覺有異。她本人卻知曉，自己正躍躍欲試，準備從人群中慢慢撤退。至於能退到哪一點上，目前尚不可知，她焦慮但又不太焦慮，但卻確實沉溺於心網之中，有點走火入魔了。

走火入魔的具體表現是，以前她習慣呼朋喚友一起旅遊，現在卻愛獨行。倒不是說獨行能讓她提升自我，這點她有自知之明，她不具備那種智慧。然而獨行若能讓她有機會把那張心網編得更纖細、更密實些，她是樂意的。

所以她一個人入住度假村，不覺寂寞。或者說，她在學習適應寂寞。她只是沒料到，她會被困在吊纜車裡無所事事，從而想起那篇安樂死的文章以及其他，並因此情緒躁動。

她現在更加相信，安樂死之為安樂死，與生命終結時之尊嚴息息相關。對她而言，人之一生，不過生死兩線，生，不能自主，死，不能自主又能自主。而後者不管是以何方式自主，安樂與否，終歸是生命之輓歌。

5

她坐在吊纜車裡已近三小時。時間不算長，但絕對不短。在這時段裡，她任憑思維浮游、浪花四起，不知浪止何時、靠岸何時。恍惚間耐性彷彿達到極限，竟極度心煩。

她當然明白，她其實不須要如此心煩意亂，如果打一開始她就打手機求救的話。可她沒打。她是跟自己賭上了，在進行一場有點無聊、有點瘋狂、有點無趣的博弈。她在等待自己勝出。

那她賭什麼呢？她賭自己能否在挑戰自我的境地中勝出。簡單地說，她是平常人賭不平常事，賭自己能否在時間的漩渦裡持久不倒。如能，那她就可立於不敗之地，反之，則須落荒而逃。

她給自己訂了博弈規則。三局兩勝，敗了服氣。第一局：如果她不主動打求救電話，地面人員會否發覺吊纜車裡有人而前來援救？第二局：她親友中會否有人發現她失聯而到處尋她？第三局：在生死攸關之際，她會否覺得生猶可戀，且戀之依依？

就這三局，她拿自己當賭注，請星月作證。

可星月遲遲無語，她卻知道：第一局，她讓地面人員給忘了，沒人會自動前來援救，她輸了。第二局，她高齡的父母必然四處尋她，且心急如焚，這一局她也輸。第三局，她發現情之所繫，乃生命之所繫，親情、友情難斷、難捨、難離，這一局她更是輸了。

三局皆輸，叫一敗塗地。她嘆一口氣，拿出手機，給度假村的辦公室打了電話。

接電話的那位女士應該是大吃一驚，聲調都高了：「什麼？妳在吊纜車裡？怎麼回事？」

「怎麼回事？你們莫名其妙把車停了呀。」她忽然怒不可遏，彷彿賭徒輸光籌碼，惱羞成怒起來。

「對不起、對不起。您還好吧？」

「妳覺得呢？能好嗎？」她反問。

「太抱歉了，真的太抱歉了。我們馬上通知工作人員，馬上。請您稍候。」

聽人家一逕地道歉，她氣消了些。畢竟是她自己沒即刻打手機求援，咎由自取，怨不得人。是她發火發得急了，她知道。那麼得饒人處且饒人？可假設她沒帶手機或手機沒電呢？那又怎麼說？

諸事都可假設。不同的假設應有不同的答案。然而她不也假設她不懼孤獨，甚至能在孤獨中怡然自得嗎？她忘了孤獨是座峻峭高山，不僅不易攀登，山頂恐亦高處不勝寒。她忘了問自己：耐寒嗎？而忘了就是忘了，現在她只想問：這「稍候」究竟是多久？是十分鐘內？或是延長、再延長、又延長的十分鐘，直到破曉時分？

但果真等到星月隱去，曉陽冉冉上升，到時她又會怎麼想呢？仍會糾結於如何結束生命嗎？還是願意解開心網，努力在生死兩線中找一平衡支點？

星月仍然無語。她此時此刻，卻強烈地惦念起父母來了，並且，等不及要見他們。但她須稍候、再稍候，即使有那麼點憂傷。（下）