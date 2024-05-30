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白烏鴉（八）

陸蔚青

這種不可定義讓她好奇，也備受鼓舞。她想自己並不老，一點也不老，她對一個英俊男子還有吸引力，她的青春才剛剛開始。林湖生恢復了每周一次的拜訪，他們出去吃飯，有時會去散步，享受夏日的美好。

賈桂琳並沒有再來，蘇一梅本來以為會在餐廳或大廳遇見她，卻沒有。瓊斯先生說賈桂琳回老家了，她原來是紐芬蘭人。家中有事，她回去處理了，會停留一段時間。蘇一梅那時處在激動和快樂中，她完全忘記了賈桂琳的話，她甚至完全忘記了賈桂琳。

所以當賈桂琳出現在餐廳時，蘇一梅有點恍惚。賈桂琳看上去好像矮了一截，她面容憔悴、雙眼無神，她說在家裡病了一場，紐芬蘭夜晚來得早，又沒有男人。她笑一下。儘管大病一場，她依然好色，說明賈桂琳依舊是一個有活力的女人。賈桂琳看到蘇一梅，好像突然想起什麼，她的眼中湧出一種戲謔和刻毒的表情。

西努娃子（法語：中國女人），她說，你最近好嗎？

蘇一梅垂下眼睛，故意裝作沒聽見。她刻意找了一張只有一個空位的桌子坐下，她不想讓賈桂琳有機可乘。但賈桂琳並沒有放過她，賈桂琳在餐後追上蘇一梅，她尖瘦的小臉向下俯視。

你還在與丹尼爾交往嗎？她說。

我告訴你，他是一個撒謊的人。當然現在你代替我，我可以退出，但我說的是真話。賈桂琳的臉漲得通紅，她的眼睛閃著光，那種直率和真誠的光。她的光讓蘇一梅有些發抖，蘇一梅感到一種壓力。一個單相思的暗戀者是不會有這種光的，只有真相在手的人才能如此專橫跋扈、肆無忌憚。

我們只是像母親和兒子一樣，蘇一梅說。（八）

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