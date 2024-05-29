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百萬富婆派對驚夢（一○）

楊秋生

據她觀察，這些動輒七、八百萬房子的主人，多半開著普通型的特斯拉或四輪驅動車，平日幾乎不與人打交道，卻時而可見到洗車、清潔地毯、為狗服務、提供現煮食物的外燴車停在車道上。這些才是真正的富豪。至於他們家，誇張的、充滿土豪味的巨大豪宅，相較之下像個大怪獸。一股懊惱、沮喪的感覺湧上心頭，覺得自己真是十足的暴發戶作風。

她斜靠在躺椅上，思緒來回轉了又轉，再度回到保羅身上。

要是保羅真有了外遇，怎麼辦？

「妳怎麼在這兒睡覺啊？」她感覺身體搖晃著，睜開眼睛一看，是保羅回來了。

剛打過球的保羅，面色紅潤、精神奕奕，散發著中年男子特有的致命吸引力氣質。

她抱住保羅哭泣起來。

「怎麼回事？怎麼回事？」他問道。

她沒回答，忽然湊到他身上到處嗅著。

「妳幹麼呢？」保羅見她行為古怪，推開她問。

她抬起頭，盯著保羅看。

「妳在幹什麼呀？」

「你那麼怕我幹麼？是心虛嗎？」她的眼淚還未乾，講話的口氣充滿了挑釁的味道。

「什麼心虛？」

「穿得這麼講究，一早就出門。你說，你到底到哪裡去了？」

保羅低下頭看看自己的穿著，「有嗎？不就是打高爾夫球的衣服呀！」

她定睛一看，的確是，但仍咄咄逼人地問：「你不是從來不愛打的嗎？現在怎麼每個禮拜都去打？」

「哼，奇怪了。妳以前不是整天嫌我不出門，讓我去打高爾夫球嗎？現在我去打了，妳又不高興。」

「不一樣。」

「哪裡不一樣了？」

「你以前邋裡邋遢的，從不愛打扮；現在只是打個球，穿得這麼講究，就是有問題！你老實說，你到底幹什麼去了？」（一○）

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