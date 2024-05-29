那天他們在街上盤桓了很久，街上行走著許多穿著夏威夷 花襯衫的男人、小背心和短裙的女人。一個男人用一隻手托著一塊披薩，一邊走路一邊吃。然後他看見了一個女人，他的嘴巴張大，披薩從口中掉出來，然後他發出了一聲驚嘆。他那種傻傻的天真樣子，毫不掩飾的被異性吸引，讓蘇一梅笑出聲來。

他們坐在「釀酒師德國 啤酒屋」的露台上，看整個一條街，好像是一個盛大派對。後來街燈亮了，空氣中充滿氤氳的氣息。他們身邊，一對男女執手相看淚眼。一個藍衣女人突然站起來，在露台上跳起舞來，坐在街邊喝啤酒的人們便拍起手，慢慢地形成一種節奏，然後他們熱烈鼓掌喝采。藍衣女郎有一頭瀑布般的金髮，她的藍衣裙就好像午夜的藍天一樣。

蘇一梅說：我有多久沒有在午夜的街上狂歡，我都不知道。或者我從來沒有這樣狂歡過。我是不是浪費了很多生命？我辜負了許多生命。

林湖生就在她耳邊說：以後我帶你享受生命。

他們很晚回到公寓。林湖生把蘇一梅送上樓，蘇一梅已經很疲憊了。她幾乎不記得她是怎樣進的房間，她記得林湖生扶著她，在她額上印了一吻，然後她沉沉睡去。

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這是一種十分奇怪的感情，蘇一梅想。她感到自己對林湖生產生了某種依戀。林湖生有時會表現親暱，但這種親暱是什麼，蘇一梅卻不能定義。他們擁抱、在額頭親吻、撫摸後背，他們是名義上的母子、沒有血緣的母子，但又不像戀人那樣，他們總有一種尺度，一種介於二者之間的搖擺。

對蘇一梅來說，這種關係不像酒也不像果汁、不像咖啡 也不像茶，這是介於二者之間的雞尾酒。（七）