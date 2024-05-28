追女工作守則（全文完）

校長從衛生間出來，開始拍著桌子怒罵院長，要求他深刻反省此事，並交一個書面報告上來。院長灰溜溜地回到學院，絞盡腦汁避重就輕地寫好了報告，暗忖只要校長讀進去，就能從字裡行間看出黃啟中的不易。誰知文件交上去，校長看都不看就直接翻到最後一頁，在黃啟中的名字下畫上了三條線，批示道：

「師德師風無小事，建議嚴肅處理！」

因為校長的堅持，意見稿在黨委會上迅速通過，並以文件的形式下發各個學院，要求以此事為契機，深入開展師德教育。院長長嘆一聲，知道已經沒有了迴旋的餘地。很快學校的處分下來，黃啟中被開除公職，勒令限時離校。

黃啟中走的那一天，大家不約而同到學院來送他。黃啟中穿著追林婉時購買的高檔西裝，把行李捲兒用麻繩綑好扛在肩上，憨厚之中帶著三分滑稽。

老竇教授哭喪著臉說：「這可怎麼好？這可怎麼好！啟中啊，這世上的事情大鬧大解決、小鬧小解決、不鬧不解決。咱不能吃這個啞巴虧啊！鬧吧！鬧吧！」

黃啟中苦著臉，憨厚地說：「讀了這麼多年書，怎麼也是個讀書人，不鬧了！」

我們把黃啟中送到車站，黃啟中跳上車，依依不捨地向我們揮揮手。汽車吐出幾口濁氣，搖搖晃晃地開走了。

回去的路上，大家心情低落，一個個都不說話。薛文婧突然看到林婉坐在輪椅上，艱難地搖動把手趕過來。

林婉腿上夾著厚厚的石膏，自從跳崖摔傷後，她的右腿脛骨粉碎，一直沒能再站起來。林婉坐在輪椅上左顧右盼，焦急地問：「啟中走了？」

我們默默點頭。林婉突然哭了起來，她把臉埋在雙臂間，哭聲越來越大，瘦削的肩膀不斷抽動。院長擦擦眼角的淚水，突然問我：

「小張，你說這兩人，是不是還挺般配的？」（全文完）