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觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

百萬富婆派對驚夢（九）

楊秋生

貼身衣褲、襪子都翻遍，裡頭全都是舊的。

她試著想像保羅在外頭搞外遇的模樣，還真是想像不出來。

她鬆了一口氣，站在請專人設計的華麗衣帽間裡，看著櫥櫃裡一件又一件擠得滿滿的帶著炫耀的美麗名牌衣服、櫃子塞得滿滿的鞋子、皮包、配件，覺得幾乎透不過氣來。

她一眼瞥到旁邊佔據整面牆的穿衣鏡，鏡裡清晰地映照著她自己。

鏡子裡的女人，精緻的髮型、講究的衣服質材與樣式，益發凸顯塑形過的身材充滿誘惑──千萬人嚮往無懈可擊的形象。她走過前去靠近鏡子仔細端詳，她細細注視著鏡子裡的她，而鏡中的她也在細細凝視著她。

那是她嗎？柳葉眉、重新縫過的大雙眼皮、肉毒桿菌修飾過的臉，鏡子裡的她比以前漂亮多了，但那帶著塑膠感，有點兒像面具的臉如此陌生，甚至不能確定那是不是她？恍惚之間，過去的她與現在的她在鏡面上時而交疊，她本能地退後幾步。

愣在那兒，她是誰？她感覺完全失去了自己。

她坐在鏡前的椅子上，眼神迷離。現在的她、現在的保羅、現在的家、現在的生活方式，和以前截然不同。他們看起來似乎得到很多，為什麼卻覺得如此不真實？

她被自己搞得很累，頹然地走到陽台，她發現巷子最前面拆掉舊房子、重蓋新房子的那個人家，地基挖得又深又大，看起來像是要蓋地下一層、地面上一層，少說有五千平方呎的豪宅。以她對房地產的了解，往下深挖十來呎的屋子，房子的內部設計與建材都特別講究。蓋好後，房屋的外觀和一般房子差別不太大，完全看不出來裡頭有多奢華，這正是目前街坊最流行的新房子蓋法。（九）

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