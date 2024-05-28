林湖生說：我想你也許將晚餐留給家人，所以我中午來接你去吃飯。

事實上，蘇一梅想，晚餐她也是孤獨的。

他們一起去吃中飯，然後又一起吃晚餐。當林湖生聽說蘇一梅沒有預定的晚餐，臉上有大大的驚喜。他們喝了紅酒，坐在陽光燦爛的聖凱瑟琳街上，看來來往往的遊人，他們有飄飄欲仙的感覺。順著街道一眼望過去，皇家 山聳立在街道的盡頭，青翠蒼茫。街上那些美麗的女人，紅頭髮、黑頭髮、藍頭髮，好像人像一樣游移著。

多漂亮的女人們。蘇一梅說，你喜歡她們嗎？

說實話，林湖生說，我不是很喜歡年輕女人，我更喜歡年長的女人。

蘇一梅哈哈笑起來。

這不是實話。她說，哪個少年不懷春。

我不是一個說謊的孩子，媽咪。林湖生的臉上現出真實的委屈。他像一個討好的孩子。

蘇一梅思考過林湖生的表情和這種說法，蘇一梅認為這即使不是真的，也應該是他一部分真實的心情。她想林湖生大概因為與長輩相處時間太長、感情太深，難以自拔，像彼得潘一樣拒絕長大。從心理上講，這是一種感情依賴，某些人一生都停留在兒童時代不能自拔。兒童時代的幸福是真實的幸福，如果一個人在童年得到幸福，這種幸福可以支撐他的一生，即使在成年後飽受苦難。

蘇一梅對此有深刻體會。正是童年的幸福生活，讓她在成年之後，即使遭到背叛傷害，被剃頭遊街、掛上破鞋，她還是相信人與人之間的真情、相信愛、相信溫暖。她很少質疑什麼，她缺少一顆懷疑的心。

而林湖生是一個生活在快樂童年中的人，蘇一梅確定這一點。這個看起來像大男孩一樣的男人，讓蘇一梅的心變得柔軟。（六）