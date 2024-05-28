形魚地（三）
我說，如果把這金子占為己有，那不是人人都能幸福快樂？肖遙遠說我瘋了，他說我腦袋肯定有個大肉瘤，普通人怎麼能擁有金子呢？普通人有金子是有罪。不要只看重金子，多看看生活，黑色的生活，從中看出黑色的美。看肖遙遠自鳴得意說完這句話，我哭了，我號啕大哭。可能是我的大哭讓肖遙遠對我產生了間隙，和所有的人際關係一樣，蜜月期過了只剩厭倦。我一開始覺得肖遙遠跑到很遠的地方尋找食物去了，他有一回這樣的經歷，我一人在浩瀚如宇宙的大建築裡睡了七個夜晚，肖遙遠興奮地跑到我跟前，從懷裡拿出一個大玻璃瓶。我問裡面稠狀的東西是什麼，肖遙遠說是羊油，從火車站搞來的。火車站，好熟悉的地方。肖遙遠說火車站那裡有很多人，該和別人打打交道了，人是群居野獸。我說你臉上的傷就是打交道弄的吧，和野獸打交道，不管怎樣都受傷。肖遙遠摸了摸臉頰上的瘀青，否認與人爭奪羊油時打架，他說他只是看不慣那些穿著光鮮亮麗的人罵他是臭要飯的畜牲。我看著他破爛骯髒的短褲，用紙盒和廢品架起火焰，我讓他睡在我旁邊，我練過絕世武功，明天去火車站去找回我們本就沒有的尊嚴。肖遙遠不作聲，他睡在我旁邊時居然不老實，夜深時居然從後面抱住我，在我後背哭出了一整個江河的眼淚。肖遙遠眼淚流乾後就下雨了，他把我弄醒，我感嘆下雨就灰濛濛一片，不好尋找食物，肖遙遠則是說火滅了。火滅了那就重新燃燒。看我把本應該拿去賣錢的塑膠瓶燃燒出嗆人的黑煙，肖遙遠如同擰了發條一般跑開，很快又回來，他遞給我一盒香菸。我不抽菸，我總覺得抽菸的人像乞丐。肖遙遠說這是他寫詩的祕訣，每抽一口菸就讓他多留戀一下生命。留戀生命？他也瘋了。見我不抽菸的肖遙遠點燃一根香菸，猛吸一口，全身痙攣後肖遙遠洪水破堤般說話，他說他父親酷愛菸酒，喝醉了一口氣連抽五根香菸，煙入肺，劇烈咳嗽之後就會發酒瘋。肖遙遠父親發酒瘋來老婆孩子一起打，母親受不了毒打便離家出走，沒想到途中遇到人販子，被拐賣到了形魚地。肖遙遠的父親又連續娶了兩個老婆，婚姻是一場又一場，肖遙遠成了家裡唯一的外人。這次的酗酒是連抽了六根香菸，菸滅後，肖遙遠的父親打傷了工友，丟下他根本不在乎的妻兒老小，跑了。走之前只給肖遙遠留了半袋子麥子外加二十斤麵，就當是盡了自己當父親的全部職責。再長大一點，肖遙遠跑來尋找親生母親，這時的母親已經和形魚地的男人結了婚。繼父視肖遙遠為眼中釘肉中刺，為了不添麻煩，肖遙遠再次離家出走。本想出來打工自食其力，賺點錢，養活自己。事與願違，沒有學歷，沒有人脈，沒有門路，這世界是一座金子鑄的城，可與普通人無關。看清楚事實後，肖遙遠只能以紙盒為家。家不就是方方正正的盒子麼，有稜有角，住在裡面遮風又避雨。後來有一天，肖遙遠不知道從哪裡搬回來一個很漂亮的塑膠盒子，他說是他撿回來的，箱子有一個蛋糕，那天是他生日。我問他多少歲了，他說不知道，他忘了，有吃的就不要記那麼多事。肖遙遠這個人，也不單單是他吧，我後來才發覺，人都是說一套忘一套。我吃的最多，我必須如此，不吃飽我沒力氣幫他打架。一覺醒來，肖遙遠果然沒有記住很多事，我詢問打他的那個衣鮮亮麗的男人身在何處，肖遙遠卻說在他家裡。他繼父是一個酷愛打扮的男人，穿衣必須顏色鮮亮，必須有稜有角平順無褶皺。我好像明白一些什麼，當我準備放棄為他報仇的時候，肖遙遠消失了。肖遙遠將我給他的紙盒搭成了一個封閉式的房間，紙盒鋪的床很乾燥，我守著這一片區域守了一個月。應該是一個月，畢竟沒有日曆也沒有手錶，不怎麼有時間觀念。我也不知道為什麼就反應過來了，裝生日蛋糕的塑膠盒子是和肖遙遠一起消失的。我真蠢，我這時候才明白過來，人只能陪人一段時間，有些人出現的目的只不過是為了湊足一個故事的字數。我也要走了，我要去火車站。花阻擋我的去路，停下腳步，盯著這株遠離北美洲十萬八千里的花，我參透有些流浪不需要理由。肖遙遠走了，花走不了。沒了肖遙遠，花死了，被一群嗜水的雜草團團圍住，乾死了。這讓我想起我父親被各種藥水澆灌得要死的慘樣。瓶瓶袋袋的是藥水還是什麼水，一天吊到晚，父親卻一天比一天枯瘦。我就納悶了，澆灌進父親身體的水難道成了腐蝕父親肉體的真凶？（三）
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改變一生的小事（上）
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