百萬富婆派對驚夢（八）

她呆坐那兒，陷入一個連自己都陌生的情境裡。

自從發財之後，她變了很多。保羅何嘗不是，甚至變得比她還多，根本可說是完全不同了。

這是她熟悉的、她所愛的保羅嗎？

她想著，他的內心會不會也早就變了，只是她沒有察覺而已。

外遇，她腦袋裡忽然冒出這兩個字。

他們夫妻的衣服都是請乾洗店，每個禮拜一直接到家裡來收取，乾洗後再送回家，她幾乎沒有機會碰觸保羅穿過的衣服。即使如此，她還是近乎發瘋似地在衣櫥裡頭，想找出蛛絲馬跡。雖然只有這幾天穿過的襯衫還在，她像狗一樣嗅著，每個西裝口袋都摸摸看。心情是複雜的，她不知道自己希望摸出不該見到的，還是什麼名堂也沒找出來？

她連一根頭髮、一抹香水味、口紅印子……什麼也沒找到，電影裡頭的橋段，全沒上演。

對了，還有信用卡 。她忽然覺得信用卡真是一個陷阱，除了花錢避開了當場掏腰包付錢的猶豫，連帳單都設定成自動付款，導致對錢的流動毫無警覺性。

她匆匆忙忙打開電腦，進人邁可出門經常使用可當信用卡的現金卡 網頁，一項一項檢查。花費合理而固定，看來都是在球場裡的餐廳用餐，沒有特別高的開支，也沒有她想像譬如花店、珠寶店的額外開銷。但是，所有的開銷似乎就停在兩個禮拜之前，再也沒有任何開銷。

那，這兩個禮拜，保羅出門到底是誰付的錢？

這一驚非同小可，她想起有人說，搞外遇的男人，絕對不可能穿著家常的舊內衣褲出門約會的。保羅生性節省，有時連內褲有破洞了都還捨不得丟，總讓她縫縫補補，她急忙打開抽屜檢查。（八）