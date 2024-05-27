所有的食物他都要親自料理，才能表現出誠心誠意，這也是家鄉的習慣。他燒鴨烤肉，做了好幾個菜。蘇一梅對林湖生的孝心很感動，這個身上還保留著古老中華文化傳統的男子，現在是她的兒子。

她想有兒子真是好啊，在年近八旬的時候，送子觀音送來的兒子，給她帶來很多快樂。

是的，自從認識了林湖生、自從他們開始交往，蘇一梅感到自己年輕了很多。她突然對生活充滿了期待，她開始化妝、做頭髮，甚至在對著鏡子時，將眼角向上抬一抬，做一個嫵媚的表情。

或者可以去紋一個眉毛、做一個眼袋，她想。她突然感到以前的日子浪費得可惜，一個女人如果有所等待，充滿希望的等待，生活是多麼美好。

蘇一梅開始去參加老年公寓的一些活動，以前她不太喜歡參加，因為那些法裔老人們只唱法語歌。蘇一梅曾要求唱一個英語歌，但他們注視著她，眼中充滿複雜的神情，蘇一梅就放棄了。如今蘇一梅決定去學法語歌，林湖生說法語，蘇一梅想下一次見面時，她要給他唱一首法語歌。

林湖生就是在蘇一梅學唱法語歌的時候來的，但他沒有打擾他們。他坐在最後一排，安靜地聽他們唱歌。那天排練，蘇一梅和夥伴們穿黑色長裙，他們唱〈哈利 路亞》、唱〈上帝與我們同在〉。蘇一梅唱得很專注。她無意中回過頭，看到林湖生坐在她身後。

林湖生穿一件白色襯衫，他安靜地坐在一群白頭髮、黑衣服的老人中，頂著一頭漆黑的頭髮，不知為什麼，蘇一梅突然感到他好像一隻白烏鴉。

那天是周三的中午，林湖生說，祝媽咪生日快樂。蘇一梅喜極而泣。（五）