我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

追女工作守則（一六）

張舒涵

學院又開始忙碌了起來，院長忙著印發新的《工作守則》，老師們忙著撰寫一大堆表格。黃啟中的荒唐事就好像秋天飄落的樹葉一般，堆積在地上逐漸腐爛，化為泥土，無聲無息地被人遺忘。黃啟中經常一個人逛操場，來到林婉窗下時滿臉的寂寥。老竇教授看他一個人發呆可憐，就走到身邊寬慰他說：

「啟中啊，男人有三寶，醜妻薄田破棉襖。等你活到我這個歲數就明白了，這女人雖然看上去五花八門，其實都是一個樣的。不僅娶張三、娶李四沒什麼區別，就連娶和不娶也沒什麼區別。你看看我，一輩子沒娶老婆，不也過得好好的嘛！」

黃啟中苦笑一聲，他已經知道了老竇教授終身未娶的真相，也明白他紙上談兵的戀愛理論，毫無操作成功的可能性。黃啟中拍拍老竇教授的肩膀，從枯萎的草叢中找出一根秸稈，點燃後遞給老竇教授：

「來一口，提提神？」

老竇教授鄭重接過秸稈，狠狠吸了一口。一老一少兩個人並肩蹲在牆角，默默地看著太陽從東到西，影子從短到長，這漫長難熬的一天就總算是挨過去了。

校長新官上任三把火，帶著一隊人馬在各個學院不斷調研開會，越是深入調研，校長越發感到學校沉痾積弊，積重難返。校長悶悶不樂，他很想做出點扎實的成績來，但這所學校就好像渾然天成的太極一般，根本不知道從何處發力。一天校長正在辦公室批改文件，突然看到窗外的馬路上，掛著血紅的一道條幅，上面歪歪斜斜地寫著一行大字：「沒天理，要人道！」

周圍已經圍了一堆學生指指點點。校長大吃一驚，急忙讓校辦主任把此人帶進來。（一六）

上一則

「鬼地方」作家陳思宏談台灣戒嚴史：無時無刻的「陽剛」感到疲憊

下一則

適可而止的節儉

延伸閱讀

追女工作守則（四）

追女工作守則（四）
追女工作守則（三）

追女工作守則（三）
爺爺與外公(上)

爺爺與外公(上)
花棉襖的愛情

花棉襖的愛情

熱門新聞

林徽因當年獲得的學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。（取材自中新人物）

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

2024-05-19 10:51
林徽因畢業於美國賓州大學，圖為觀眾參觀林徽因就讀大學時學生證上的頭像照片。 （中新社）

賓州大學追授林徽因建築學位 看看她設計的「最文藝火車站」

2024-05-21 23:32
張三丰。（圖／李志清）

憋氣式的伏筆——讀《倚天屠龍記》

2024-05-25 02:02
台北的承恩門。（圖片提供∕文章）

走看台灣百年滄桑

2024-05-19 02:02
歇息的吉普賽女郎，Eugene Siberdt（1851-1931）畫作。（圖片提供∕薛維）

真正的愛情是放手和成全

2024-05-18 02:02

疫情後返台

2024-05-19 02:00

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默