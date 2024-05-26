追女工作守則（一六）

學院又開始忙碌了起來，院長忙著印發新的《工作守則》，老師們忙著撰寫一大堆表格。黃啟中的荒唐事就好像秋天飄落的樹葉一般，堆積在地上逐漸腐爛，化為泥土，無聲無息地被人遺忘。黃啟中經常一個人逛操場，來到林婉窗下時滿臉的寂寥。老竇教授看他一個人發呆可憐，就走到身邊寬慰他說：

「啟中啊，男人有三寶，醜妻薄田破棉襖。等你活到我這個歲數就明白了，這女人雖然看上去五花八門，其實都是一個樣的。不僅娶張三、娶李四沒什麼區別，就連娶和不娶也沒什麼區別。你看看我，一輩子沒娶老婆，不也過得好好的嘛！」

黃啟中苦笑一聲，他已經知道了老竇教授終身未娶的真相，也明白他紙上談兵的戀愛理論，毫無操作成功的可能性。黃啟中拍拍老竇教授的肩膀，從枯萎的草叢中找出一根秸稈，點燃後遞給老竇教授：

「來一口，提提神？」

老竇教授鄭重接過秸稈，狠狠吸了一口。一老一少兩個人並肩蹲在牆角，默默地看著太陽從東到西，影子從短到長，這漫長難熬的一天就總算是挨過去了。

校長新官上任三把火，帶著一隊人馬在各個學院不斷調研開會，越是深入調研，校長越發感到學校沉痾積弊，積重難返。校長悶悶不樂，他很想做出點扎實的成績來，但這所學校就好像渾然天成的太極一般，根本不知道從何處發力。一天校長正在辦公室批改文件，突然看到窗外的馬路上，掛著血紅的一道條幅，上面歪歪斜斜地寫著一行大字：「沒天理，要人道！」

周圍已經圍了一堆學生指指點點。校長大吃一驚，急忙讓校辦主任把此人帶進來。（一六）