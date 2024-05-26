蘇一梅對林湖生的身世慢慢有了一些了解，知道他從小與父母分離，與祖父母生活在一起。他的祖母對他非常溺愛，經常說他是個有福的孩子。林湖生說起這些時，眼睛是濕潤的，嘴角像含著糖一樣，甜蜜一直延伸到鼻子附近，他的鼻子就皺起來。他說小時候經常躺在祖母懷裡，祖母捏他的鼻子、捏他的耳垂，說他天庭飽滿、地閣方圓，耳大有輪、眼大有神，福星高照。他這樣說時側過頭，將他的耳垂給蘇一梅看，果然大如垂珠。

他說：乾媽你捏一捏，是不是很厚、很圓，蘇一梅就伸出手捏一捏，果然肉肉的。林湖生就笑起來，感嘆一聲說：有媽真好啊。

林湖生的感嘆讓蘇一梅很感動，她對這個從天而降的兒子產生了憐愛之情。於是她把手移到林湖生的臉上，慢慢撫摸了一下，林湖生就閉上眼睛，他含笑的圓臉揚起來，好像一朵向日葵。

六月暑熱的時候，林湖生有兩周沒有來，他帶太太和孩子去海邊度假了。他突然的消失讓蘇一梅若有所失，但他們的聯繫並沒有中斷。每隔一兩天，林湖生就會在微信 中問候蘇一梅，也會發一兩張照片。在金色的沙灘上，林湖生的女兒在戲水，他的太太在陽傘下休閒。

林湖生也會自拍，他的上身被曬成古銅色，能看見細小的水滴。他的頭髮濕漉漉的。蘇一梅想像那些陽光沙灘、想像家庭休假的快樂，她為他們高興，但不知為什麼，她心中也會湧起某種失落。

或者太長時間沒有家庭的團聚了。她想，也許她也應該出去玩一玩。她有些渴望與林湖生再見了。

但是之後的兩周，林湖生也沒有來。林湖生說是他父母的忌日，他要準備一些食物去祭奠。（四）