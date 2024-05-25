百萬富婆派對驚夢（六）

他們那個時候家用還有一點緊，去滑雪，住宿、吃飯、租雪橇、買門票樣樣都要錢，每次出門都得精打細算一番。當時還怕自己節省過頭，用老中的省錢法做老中食物出門，覺得很對不起保羅和兩個孩子。沒想到，這一幕，早已烙印在孩子的心底，成為珍貴的記憶。原來，孩子珍藏的，和金錢是沒有絕對關係的。她自從手頭寬裕之後，許多事情都是用錢來衡量、來解決。原來，她不知不覺中，已經以為所有的幸福都可以用錢買，也可以用錢來包裝。

想到這兒，她覺得不安起來，昨晚那對年輕人未必是情侶，平日也未必放蕩，但在這樣的狂野派對中，很容易就陷入失控的慾念中。人的行為受到周遭環境的影響絕對勝於天性，如果兒子每次回來，家裡就是這種生活方式，要不了多久，躲在樹叢或暗處吸著大麻 、放縱情慾的，很可能就是她的兩個兒子。

孩子是大人的影子，想到此，她驚恐起來。

「媽、媽，」邁可抹抹被一層霧氣遮住的眼鏡，懇切地說：「好久沒吃了，真是好吃！妳可不可以幫我買一箱泡麵？我想帶回學校。」

「當然可以。」

「媽，妳記得嗎？妳有陣子比較忙，沒時間幫我們準備下午點心，就買了一箱泡麵。因為太好吃了，我和梅森三天就把一箱吃光了！」

邁可說得高興，那久違的驚天動地的笑聲將她帶回之前舊房子窄小的空間裡，星期天的早晨，她和邁可兩個早起的鳥兒，常喜歡面對面一邊吃早餐、一邊聊天。（六）