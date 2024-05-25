我不是個討人厭的人（全文完）

拿掉了柔軟的香港 腔的中文簡訊，就和剛取出來解凍的肉一樣冰涼。

不知道這樣形容，你能不能感受到失望掛在我心裡那朵雲上，沉重得恨不得下一場大雨。會感覺如此失望，說到底，是因為我懷抱過希望。承認這個也不該是多難堪的事情。我三十三歲了，卻還對婚姻懷有期待。我要的並不多，像我和姚擎峰這樣平平淡淡的就可以，想不到連這樣也要失望。

失望固然難受，但比失望更難受的，其實是不知道怎樣放棄盼望。

我偶爾還是會想起姚擎峰說過的話。像是，如果不跟我在一起，他應該會進修道院當個修士，或是叫我別背對著他哭，即使他天性並不好笑，也要讓他嘗試逗我破涕為笑。想起這些，我還是會覺得他真可愛。

我偶爾也會想，他會不會突然和我道歉，說失去了我他有多麼懊惱，像愛情喜劇裡那些回頭找女主角的男主角一樣。不知道那些等待浪子回頭的母親，是不是也和此刻的我一樣，想著孩子剛剛學會叫媽媽時，曾經是多麼可愛。

想到這裡，突然覺得身為一個女人，實在是一件非常不幸的事情。

●7

從第一次見到姚擎峰到現在，已經一年過去。

我住的小鎮旁邊那座森林裡，能燒的地方都已經燒盡。天空又回復一片清澈無垠的藍，藍得像是從來不曾被煙霧籠罩過。我的身上不時能聞到棄婦的味道，像是自己曾經被愛過而後拋棄。但其實，我的愛情，根本還沒開始。

我還是像以前一樣，每天用那個乳白色的杯子泡咖啡 ，喝茶。有時候，握著它細細的杯柄，我會想起高樓鱗次櫛比的香港。

在某棟大廈的某個樓層，它的雙胞胎，被冷落在沉沉的木櫃裡。（全文完）