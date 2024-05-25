我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

我不是個討人厭的人（全文完）

劉頌恩

拿掉了柔軟的香港腔的中文簡訊，就和剛取出來解凍的肉一樣冰涼。

不知道這樣形容，你能不能感受到失望掛在我心裡那朵雲上，沉重得恨不得下一場大雨。會感覺如此失望，說到底，是因為我懷抱過希望。承認這個也不該是多難堪的事情。我三十三歲了，卻還對婚姻懷有期待。我要的並不多，像我和姚擎峰這樣平平淡淡的就可以，想不到連這樣也要失望。

失望固然難受，但比失望更難受的，其實是不知道怎樣放棄盼望。

我偶爾還是會想起姚擎峰說過的話。像是，如果不跟我在一起，他應該會進修道院當個修士，或是叫我別背對著他哭，即使他天性並不好笑，也要讓他嘗試逗我破涕為笑。想起這些，我還是會覺得他真可愛。

我偶爾也會想，他會不會突然和我道歉，說失去了我他有多麼懊惱，像愛情喜劇裡那些回頭找女主角的男主角一樣。不知道那些等待浪子回頭的母親，是不是也和此刻的我一樣，想著孩子剛剛學會叫媽媽時，曾經是多麼可愛。

想到這裡，突然覺得身為一個女人，實在是一件非常不幸的事情。

●7

從第一次見到姚擎峰到現在，已經一年過去。

我住的小鎮旁邊那座森林裡，能燒的地方都已經燒盡。天空又回復一片清澈無垠的藍，藍得像是從來不曾被煙霧籠罩過。我的身上不時能聞到棄婦的味道，像是自己曾經被愛過而後拋棄。但其實，我的愛情，根本還沒開始。

我還是像以前一樣，每天用那個乳白色的杯子泡咖啡，喝茶。有時候，握著它細細的杯柄，我會想起高樓鱗次櫛比的香港。

在某棟大廈的某個樓層，它的雙胞胎，被冷落在沉沉的木櫃裡。（全文完）

香港 咖啡

上一則

十五歲的媽媽

下一則

加州換駕照

延伸閱讀

香港民眾叫不出小S名字 還把派翠克認成蔡康永

香港民眾叫不出小S名字 還把派翠克認成蔡康永
山姆網購擬攻港 滿額免運費 學者：零售業如「插多把刀」

山姆網購擬攻港 滿額免運費 學者：零售業如「插多把刀」
香港駐倫敦經貿辦經理等3人 被控違反英國國安法

香港駐倫敦經貿辦經理等3人 被控違反英國國安法
香港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼

香港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼

熱門新聞

林徽因當年獲得的學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。（取材自中新人物）

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

2024-05-19 10:51
林徽因畢業於美國賓州大學，圖為觀眾參觀林徽因就讀大學時學生證上的頭像照片。 （中新社）

賓州大學追授林徽因建築學位 看看她設計的「最文藝火車站」

2024-05-21 23:32
歇息的吉普賽女郎，Eugene Siberdt（1851-1931）畫作。（圖片提供∕薛維）

真正的愛情是放手和成全

2024-05-18 02:02

另類夫妻

2024-05-18 02:00
台北的承恩門。（圖片提供∕文章）

走看台灣百年滄桑

2024-05-19 02:02

疫情後返台

2024-05-19 02:00

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」