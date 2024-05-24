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台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

追女工作守則（一四）

張舒涵

黃啟中詢問賠償事宜，院長搖頭說：「啟中啊，你還真是個憨小子，怎麼就不明白呢！為什麼叫做賠償金，學院必須先有錯，才會賠償。可學院如果有錯，那豈不就是你這個班主任的錯！賠償得越多，你這個班主任受到的處分越大呢！你還不到三十歲，以後面臨著職稱提幹，壓上這麼一個處分，人生一步錯步步錯，你的前途可就全毀了啊！」

黃啟中愣住了。院長嘆氣說：「啟中，很多事情我們只能盡人力、安天命。每個人有每個人的造化緣法，我們盡力了，就可以安心了。」

兩萬塊錢治療費用很快就花完了，父女二人住在醫院的角落裡，對面是男廁所，幾張報紙和一床骯髒不堪的被子就是他們的家。黃啟中看到女生平躺在地上動彈不得，昔日神采奕奕的雙目早已經空洞無神，渾身烏黑浮腫。黃啟中滿眼是淚，熱血上湧，指點父親如何去向學院要賠償。父親很吃驚，詢問這麼做會不會坑了黃啟中。

黃啟中嘆氣說：「沒什麼，反正在他們眼裡，我也不是什麼好人！」

院長接到電話，聽到女孩父親結結巴巴如同背書一般的賠償要求，立即明白這是黃啟中在背後指點。院長搖頭喟嘆，心想，黃啟中這個小夥子雖然行事有些魯莽，但確實是純樸良善之輩。只是如此一來，卻違背了「君子不立於危牆之下」的祖訓，為自己的前途埋下了隱患，將來不知是福是禍了。

學院啟動相關程序後，很快女孩父親拿到了二十萬的賠償金。父女二人商量後決定回老家保守治療，靠這筆錢苟延殘喘過完下半輩子。（一四）

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