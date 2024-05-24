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台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

百萬富婆派對驚夢（五）

楊秋生

「啊哈，媽媽你落伍了，」邁可停下筷子笑著說：「想都不用想，那一定是大麻味。」

「大麻？」她聽了嚇得幾乎跳起來。

「是啊，現在誰不抽大麻呀？」

「你的意思是，你和弟弟也抽啦？」

「放心，放一百個心，」大兒子笑著說，「我們兩個對大麻都沒興趣，雖然現在抽大麻是很普遍的現象。妳別大驚小怪的，妳晚上到社區繞一繞，總會聞到的。其實大麻也沒那麼可怕，據專家說，大麻是不會上癮的。」

「話是這麼說，身體不上癮，怕的是精神上癮，照樣死路一條。」她嚴正地警告兒子說：「Never Ever！」

「不會、不會，我和梅森才不會那麼笨呢。」

她看看邁可，滿二十歲了，身材健壯，她不由想起樹叢裡藏不住的春光。她猜想是兒子的朋友，想問，又開不了口。看著他又悶頭吃麵，不免想，邁可也曾經如此狂野嗎？她端詳著他，專注地吃著麵，一碗麵快被他吃光了。

邁可吃完放下碗筷，滿足地說：「味道一點也沒變，和記憶中的完全一樣──我們真的好久沒吃了。」

他順手從籃子裡拿了一個橘子，一邊吃、一邊說：「媽，妳記不記得，有一次我們去滑雪，妳用悶燒罐悶了一大罐的米粉湯？我們在休息站休息的時候，找了一個野餐桌，把妳滷的雞腿、牛腱、滷蛋、豆乾拿出來，一人還分了一碗冒著煙的米粉湯。那時經過的人看到我們在寒冷的冬天吃著熱呼呼的飯菜，都羨慕得不得了。」

她當然記得，連保羅也都跟著吃，還說比吃三明治還棒，她當時頗為得意呢。（五）

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