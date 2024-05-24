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在她們眼中，蘇一梅是成功的。蘇一梅沒有被綑綁在婚姻的戰車上，也沒有被獨立生活的種種不便嚇到，她生活得自由奔放，而且不乏浪漫情懷。

是的，即使在八十歲的時候，蘇一梅依然憧憬著羅曼蒂克的愛情。蘇一梅對自己已經八十歲這件事，有一種懷疑。

我八十歲了嗎？不可能吧。她問自己，或者我還會有愛情的。

有一次她同女兒、女婿說起來，女兒堅決否定說，這是不可能的。

甚至洋女婿也這樣說：這是不可能的。他自己的媽媽比蘇一梅還年輕，已經推上學步車，每天除了抱怨生活，沒有任何渴望了。

但蘇一梅不這樣認為。為什麼不可能？也許生理上是不可能的，但在精神上，她相信還會有靈魂的相遇和碰撞，就像她的那些女朋友一樣。靈魂的伴侶是不分性別、年齡的，當然如果有愛情就更加完美，蘇一梅這樣想。蘇一梅日漸衰老的身體內，居住著一個渴望愛與被愛的靈魂，那是一個被囚禁的少女。

丹尼爾告訴她，他的中文名字叫林湖生。

叫我湖生就好，他說。

林湖生約蘇一梅共進晚餐，他會到玫瑰公寓來接她。蘇一梅精心打扮了自己。蘇一梅身材嬌小，有一張不顯年齡的小圓臉，雙肩已經開始下垂，後背卻挺直，那是十幾歲時候在教會學校留下的習慣。那時瑪麗亞修女要求她們頭上頂著書本，雙手背在後面走路。那時她還在北平，還是家裡的三小姐。

在夏季，蘇一梅會染紅色手指甲，將一頭雪白的頭髮挑染上幾縷棕紅色。蘇一梅不喜歡染一頭黑髮，那不符合她的年齡。蘇一梅有自己的審美，她對減肥、瘦身、染髮均無興趣，她接受自己的年齡和模樣，她認為自然的形態比人工更重要。但同時蘇一梅又是一個精緻優雅的女人，她穿灰色真絲長袍、銀色繡花鞋，戴長長的紅寶石項鍊，所以林湖生看到她的第一眼，就說：你真是太美了！

這句話如果用英語說，蘇一梅不驚奇。西人男子最喜歡也是最擅長的，就是討女人喜歡。但林湖生用中文說，這讓蘇一梅有些驚訝。在蘇一梅認識的中國男人中，脫口而出說這樣話的人，林湖生是第一個。即使是以前深愛過她的男人，他們也不會這樣說話。中國男人少有甜蜜的特點，他們或者自大、或者羞於啟齒。

林湖生在老年公寓門前接上她，她已經移步樓下。不知道為什麼，蘇一梅感到林湖生不太想上樓，而他的不上樓與賈桂琳有關。馳車到老港去，他們找到一家紅屋頂的法國餐館，林湖生點了五分熟的小牛肉、窖藏的法國紅酒。林湖生看起來對環境很熟，是這裡的常客。他們談得十分盡興，林湖生蹩腳的國語讓蘇一梅笑，但林湖生拒絕與蘇一梅用英語交談。

我喜歡說中文。林湖生說。我七歲離開廣東，所以說得不好。但我用中文和你說話，我感到很親切。蘇一梅就任由他這樣蹩腳地說下去，聽不懂的地方，她會問明白再糾正，林湖生便虛心接受。她可以指導他、糾正他，而他言聽計從。這樣的談話很有趣，讓蘇一梅有一種教導別人的快感，好像回到她當老師的年代，那本來是很久以前的事情了。她當過老師，那時她遇見了她一生最愛的男人，那是她最美好的時光。

林湖生在蘇一梅面前，像孩子一樣聽話，而林湖生的年齡比蘇一梅的女兒還小。林湖生說他的父母早逝，他的內心渴望母愛。這樣說時，他臉上露出羞澀的表情，一個成熟男人的羞澀，這正是蘇一梅喜歡的。

他說：我能認你做乾媽嗎？

蘇一梅愣了一下，這句話有些突如其來。

林湖生急忙解釋說：你不要誤會，我父母早亡，我很渴望母愛。我其實有一個乾媽，但她現在九十多歲，她住在唐人街的老年公寓，我每個周末都去看她。現在老乾媽越來越老，想到她總有一天會離我而去，我就很害怕。

林湖生這樣說時，語調越來越低沉，他的話讓蘇一梅很感動。一個渴望母愛的孩子。蘇一梅看到他悲哀的眼睛幾乎流出淚水，林湖生有一雙細長好看的眼睛。蘇一梅說：好的，那你就是我的乾兒子了。

蘇一梅沒有兒子，她對「兒子」這個稱呼有些陌生。

謝謝你。林湖生熱烈起來，他抓住蘇一梅的手，溫柔地撫摸著。時間有點長，讓蘇一梅生出一點不適應，她慢慢地抽回了自己的手。

總而言之，晚餐十分美好。這個老港高檔的牛排館，有一種低調的奢華。牆上是黑白照片，來自各界名人，他們在那上面辨認美國總統和英國皇家 來賓。彬彬有禮的侍者、溫馨親切的服務，這些都讓蘇一梅感到舒服。更舒服的是林湖生的服務，當蘇一梅從汽車中出來，林湖生正扶著車門等待她。他會伸出一隻手讓她搭在上面，他的手柔軟而溫潤，充滿神奇力量。當她的手搭在林湖生的手上，蘇一梅感到溫柔的感情正在進入內心。當他們進入酒店時，丹尼爾扶著她的腰，一直帶她登上台階，蘇一梅軟弱無力的膝蓋得到加持一般，突然卸去了歲月的重量，她感到身心輕盈，好像回到年輕時代。（二）