追女工作守則（一三）

醫生看完片子後直搖頭，表示這個學生的脊椎血管先天畸形，興奮之下發生了破裂。中樞系統的重要神經已經完全斷裂，脖子以下部位再也無法動彈，相當於是高位癱瘓了。

消息傳來，老師們唏噓不已。這個女學生才十九歲，人生剛剛開始啊！她從窮鄉僻壤考到這所學校，不知花了多少精力，懷揣著多少夢想，人生怎麼能如此戛然而止呢？

說實話，學校二十七個學院幾萬名學生，每年都有跳樓或者跳湖自殺的，但老師們對這些學生往往沒什麼同情。這個女孩子不同，她要強、上進，怎麼老天對她如此不公呢？老師們垂淚不止，自發地組織捐款。

女孩子的父親從老家趕來，這是個老實本分的農民，並不知道可以向學校索賠，只是不停擦拭著女兒和自己的眼淚，抽噎著安慰說：

「寶不哭，爸在這兒呢！只要有爸在，啥都不用怕！」

黃啟中是唯一一個在校外的老師，學校讓他代表學院出面處理此事。黃啟中和女孩父親詳談，這才知道這個男人是結腸癌，為了治病，整個家庭已然不堪重負。如今又多了一個重病號，簡直不知如何是好。父親說到傷心處，放聲大哭說：

「原想著等孩子大學畢業，我就找個地方悄悄等死了，不拖累孩子。可閨女現在這個樣子，我該怎麼辦？」

黃啟中心痛不已，詢問院長學院能不能給些支持。院長拿出兩萬塊錢來，表示這是全體老師的捐款。但是相對於巨額治療費用來說，這兩萬塊錢簡直就是杯水車薪。（一三）