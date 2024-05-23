我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

百萬富婆派對驚夢（四）

楊秋生

是啊，她才來美國沒多久，就認識了保羅。她還記得這個木訥老實的保羅第一次約會，就是問她要不要去優勝美地，那時她還覺得這個老美很奇怪。雖然那一次她沒有去，但是後來交往、結婚，他們的蜜月旅行就是優勝美地三天行。經過一個充沛雨量的春天，春末時分的優勝美地，清晨遠處的青山有著一絲絲雲霧繚繞，寧靜的山谷、氣勢磅礡的瀑布、絕美參天的紅木，讓她第一眼就愛上了。後來只要可能，每年的五月他們都會重訪優勝美地。

是啊，他們多久沒有全家一起再去過？她想著。曾幾何時，她的內心已經被這些撩亂而浮誇的物質塞得滿滿的，竟然擠不出一點點空隙，讓陽光灑進來、讓清風吹拂？當時她買進這棟屋子，在後院堅持要種上幾棵加州紅杉，不只是因為純粹站在審美的觀念上吧？還是在她心裡，一直眷戀著曾經在他們心上留下的美好記憶？

人真的就是那麼容易淡忘過去嗎？才多久啊，她好像把這一切都忘掉了。

「說的也是。」她聽到她自己訥訥地回答。

她坐在中島吃著麵，端詳著對面這個剛剛成年的兒子。記起從前只要她在家和兩個兒子相處的時候，她總是喜歡看著孩子的臉。她在他們的臉上，從來找不到絲毫野性的眼神與桀驁不馴的表情。她以前總嫌他們兄弟的個性太溫馴了，現在反倒慶幸兩個兒子比一般的孩子更加沉穩。

她想起昨夜後院樹叢裡那股怪味，忍不住說：「我昨天在院子牆角聞到一股很難聞的氣味，既不像臭鼬噴出的臭味，也不像小動物的屍體腐臭味，到底是什麼怪味？我們家怎麼會有這種怪味？」（四）

優勝美地 加州

上一則

叮咚，歡迎光臨！

下一則

含辛茹苦弄孫記

延伸閱讀

具全球影響力的奢華殿堂 這家五代經營的百貨公司你可能沒聽過

具全球影響力的奢華殿堂 這家五代經營的百貨公司你可能沒聽過
襲擊裴洛西丈夫兇嫌 檢察官求刑40年

襲擊裴洛西丈夫兇嫌 檢察官求刑40年
勇士保羅說了兩句話 被裁判驅逐

勇士保羅說了兩句話 被裁判驅逐
蒙大拿原民保留區獵鷹3600隻取毛出售 華州男認罪

蒙大拿原民保留區獵鷹3600隻取毛出售 華州男認罪

熱門新聞

林徽因當年獲得的學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。（取材自中新人物）

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

2024-05-19 10:51
林徽因畢業於美國賓州大學，圖為觀眾參觀林徽因就讀大學時學生證上的頭像照片。 （中新社）

賓州大學追授林徽因建築學位 看看她設計的「最文藝火車站」

2024-05-21 23:32
歇息的吉普賽女郎，Eugene Siberdt（1851-1931）畫作。（圖片提供∕薛維）

真正的愛情是放手和成全

2024-05-18 02:02

另類夫妻

2024-05-18 02:00
我的美國媽媽Adele Baker。（圖／作者蘇舒提供）

我的美國媽媽

2024-05-16 02:00
台北的承恩門。（圖片提供∕文章）

走看台灣百年滄桑

2024-05-19 02:02

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心