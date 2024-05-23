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我不是個討人厭的人（七）

劉頌恩

誰想她發育得那樣早，我和身邊的女生都愣得說不出話來。猛然見到四、五張臉盯著她的身體，李婕一瞬間還反應不過來，隔了幾秒才蹲下身子，並大吼她討厭我。李婕是我最好的朋友，那一刻我也感到非常傷心。

後來她一整個禮拜都不肯跟我講話，到現在我也想不起來我們怎樣和好的。

那是發生在我們小學四年級的事。姚擎峰三十三歲了，吵起架來還用「討厭」這個詞，想起來其實很可愛。我想他這輩子應該很少跟人熱烈地吵架，於是吵架的詞彙還停留在小學的程度。

不善吵架自然也不善和好，到現在山火都緩和下來了，我住的小鎮又露出了藍天，姚擎峰還是對我不理不睬。

6

關於姚擎峰，有許多事情我無法解釋。關於我自己，我卻有更多事情無法解釋。

我還可以列出很多不該想念姚擎峰的理由，但我還是會想到他。我覺得自己很窩囊。但窩囊的事情可不只這件。我一輩子總想當個不輸給男生的女生，遇上喜歡的人，卻只想為他洗手作羹湯。多麼窩囊。

姚喜歡海鮮，而我吃蝦子就要過敏，從喉頭沿著耳咽管一路癢到外耳道，卻為他買過二十隻蝦，把解凍的蝦握在手裡，拿刀在蝦背上劃道長長的口子（多怕蝦子只是凍暈而未死去，一感受到痛，那些觸角和泳足就要對我張牙舞爪！），用小牙籤挑掉腸子，加上米酒、大蒜還有醬油清蒸。我把蒸熟的蝦子包在給他的便當裡，而那一整個禮拜，我都擁著棉被上濃濃的蝦子味入眠。

這類的事情我一點也不喜歡。但愛一個人，不就是為對方做一些自己不喜歡的事情。

有時候，我的想法也是很矛盾的。

我不喜歡說自己付出很多，而他辜負了我。那一點也不像一個女性主義者會說的話。（七）

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