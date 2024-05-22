追女工作守則（一二）

院長一邊作揖、一邊蹦跳，怒喊道：「我給您老人家作揖啦！您老人家能不能不要給我找事了！『非典期間』，您老人家攛掇出這麼一件事，讓我怎麼處理？報警還是不報警、處理還是不處理？」

林婉冷靜下來後，主動找到院長，希望冷處理此事，條件是她必須離開校園。院長考慮後答應了，做為懲罰，林婉的所有工作都交給黃啟中來做。黃啟中沒敢說二話，就接了下來。如今的他好像一隻灰溜溜的小老鼠，在校園裡四處被人嫌棄辱罵，又偏偏遇上封校，連個躲避的地方都沒有。

有些心眼活泛想偷懶的老師，就找到院長，聲稱自己被關在校園裡得了抑鬱症，要求黃啟中把班主任工作都攬下來。反正他年輕有力氣嘛，多做一點消耗精力也好，省得把心思用到邪門歪道上。院長也是心理失衡，火大無比，叫來黃啟中再一陣訓斥，黃啟中只好再把其他幾個班的工作負責起來。

古人說，福無雙至，禍不單行，這實在是一句至理名言。黃啟中是個認真負責的人，六個系將近兩百人的班主任工作壓在身上，居然打理得井井有條。可有些事著實是「時也命也」，該發生的總是會發生。

視覺傳達系有個從山區來的女孩子，她身材瘦弱、性格執拗，靠著助學貸款 和勤工儉學金咬牙讀書，據說每個月都要節衣縮食往家裡寄錢。黃啟中當了六個班的班主任後，沒時間出操，就委任這個女生帶著學生跑步。

這天清晨，女生剛剛跑完正在休息，天空中傳來幾聲烏鴉的慘叫聲。女生抬頭看天，整個人突然就好像稻草一般軟癱下來。同學們亂成一團，七手八腳把她抬回教室。院長申請打開校園大門，黃啟中跟隨救護車來到醫院。（一二）